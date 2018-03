Impianto fotovoltaico mai realizzato, ditta chiede danni al Comune di Pianella

PIANELLA. Un accordo bonario da 4.500 euro con la ditta Toma srl per un impianto fotovoltaico mai realizzato. Sono i soldi che probabilmente il Comune di Pianella dovrà sborsare nelle prossime settimane, come si evince dalla delibera di giunta comunale numero 45 del 21 aprile scorso.

Per il momento è solo una proposta transattiva che la società potrà accettare o meno. La vicenda la ricorda il consigliere comunale Massimo Di Tonto che riflette: «se tutto andrà bene i cittadini di Pianella pagheranno 4.500 oltre iva per non aver ricevuto nulla in cambio se non un disservizio».

La vicenda parte a gennaio del 2012: il Comune di Pianella ha sottoscritto il contratto d’appalto con la ditta Tima Srl di Sora per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico integrato con la copertura dell’Istituto comprensivo a Cerratina di Pianella dell’importo di 36.543 euro.

Il Comune però non ha mai messo la ditta nelle condizioni di eseguire i lavori e ciò, nonostante i molteplici solleciti.

Sennonché la Tima s.r.l. il 10 aprile 2014 ha chiesto il risarcimento danni pari alla somma di 6.488 euro oltre Iva per l’annullamento bonario del contratto di appalto comprensiva dell’indennità dell’appaltatore estromesso come per legge oltre a 2.684,23 euro per spese sostenute per la partecipazione alla gara e la sottoscrizione del contratto.

«Effettivamente», si legge nella delibera di giunta, «il Comune non ha provveduto alla consegna dei lavori e il responsabile unico del procedimento non ha eseguito l’istruttoria così come non ha accertato le cause e le condizioni per le quali non è avvenuta la consegna dei lavori alla ditta».

Adesso la giunta, per evitare «ulteriori aggravi» ha lanciato la sua proposta transattiva da 4.500 euro. Sarà adesso l’ufficio contenzioso ad avanzare la richiesta alla Tima.

SINDACO: DI TONTO SBAGLIA INDIRIZZO

Il sindaco di Pianella Sandro Marinelli interviene con una nota in merito alla polemica sollevata dal consigliere di minoranza Massimo Di Tonto sul pagamento della ditta Tima srl per la rescissione del contratto.

«La nostra amministrazione -afferma il primo cittadino di Pianella -si è venuta a trovare nella poco piacevole situazione di un figlio che, aperto il testamento, nell'eredità del padre trova solo una montagna di debiti ed il caso citato dal consigliere di minoranza è soltanto uno di quelli ai quali abbiamo dovuto porre rimedio per evitare il dissesto del Comune. Si tratta di fatti avvenuti nel 2012, un anno e mezzo prima del nostro insediamento, e agli atti dell'ente non risultano documentate le ragioni per le quali non è stato dato seguito alla realizzazione dell'opera, ma la ditta incaricata ha legittimamente rescisso il contratto e chiesto i danni. Pertanto, come in altre occasioni analoghe, l'operato doveroso e responsabile della nostra amministrazione, invece di avviare contenziosi del tutto infondati per scaricare il debito sulle future amministrazioni, e' stato quello di trovare una soluzione che fosse economicamente meno gravosa per il Comune, inviando gli atti alla corte dei conti per i dovuti approfondimenti in merito a eventuali responsabilità interne all'ente».

«Appare di tutta evidenza - continua Marinelli - che le responsabilità politiche per questa ed altre vicende debitorie pregresse debbano essere ricercate proprio all'interno dei banchi della minoranza, dove insieme a Di Tonto siedono gli autori di decenni di scellerate gestioni passate, mentre per le eventuali responsabilità erariali occorre attendere le decisioni della competente corte dei conti».