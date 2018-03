Musica: giovedì il concerto de 'Il Volo' a Roccaraso

ROCCARASO. Roccaraso in festa per l'arrivo de "Il Volo".

I tre giovani cantanti, giunti con un giorno di ritardo per sopraggiunti impegni di lavoro, sono stati accolti da un bagno di folla, entusiasmo alle stelle e selfie a volonta'. Il concerto si terra' domani alle ore 21, al Palaghiaccio Bolino e con i tre tenori ci saranno sul palco anche 36 orchestrali.

Tanti i fans arrivati a Roccaraso anche da fuori regione per applaudire i tre ragazzi reduci dai successi di Sanremo. Ragazze in delirio per Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, alcune hanno regalato all'abruzzese Gianluca, tifossimo della Roma, una cuffia giallorossa, a Ignazio bianconero doc, quella della Juve mentre a Piero che non e' un grande amante del calcio, un papillon rosso in tinta con i suoi famosi occhiali.

Grande disponibilita' da parte di tutti, soprattutto da Gianluca che, ammirando la gigantografia con cui Roccaraso ha accolto i tre tenori, ha voluto ringraziare tutti riservando un saluto speciale per Iaia, la piccola che sta combattendo una dura battaglia contro una rara malattia e per la quale c'e' stata un grande slancio di generosita' anche da parte dei tre cantanti.

«Siamo rimasti colpiti dalla straordinaria semplicita' di questi tre ragazzi», afferma il sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato.

«In poche ore hanno saputo conquistare il cuore della citta' e di noi tutti».

Anche i tre ragazzi che erano accompagnati dai loro papa', sono rimasti felicemente sorpresi dalla calorosa accoglienza, apprezzando anche la qualita' del cibo gustato a pranzo e a cena.

«Ci stanno coccolando troppo», e' stato il commento di Ignazio sicuramente il piu' vivace e compagnone dei tre, con la battuta sempre pronta, «sara' difficile lasciare questo meraviglioso paese che contiamo di poter tornare a visitare nel periodo invernale, per trascorrere giorni di relax sulle piste da sci. Anche perche' ho saputo che il sindaco e' un bravissimo maestro di sci e chi meglio di lui sapra' darci lezioni?»

Il concerto di domani sera, organizzato dalla Acd di Roccaraso-Pietransieri di Massimo Cipriani in collaborazione con Geppy Lepore e Massimo Di Francesco, va verso il sold out. Restano ancora circa 200 biglietti che gli organizzatori contano di vendere nelle prossime ore.