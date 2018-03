Dopo le zanzare arrivano anche i Nas all’ospedale di Pescara

PESCARA. Il fenomeno è tutt’altro che sporadico e temporaneo e dura da mesi. Appena ieri PrimaDaNoi.it aveva pubblicato un articolo nel quale si dava conto della situazione ben nota e conosciuta da dipendenti, gestanti e vertici della Asl e che crea non pochi disagi. Oggi il blitz dei Carabinieri del Nas di Pescara nel reparto di Ostetricia e ginecologia e al Nido dell'ospedale civile 'Santo Spirito'.

L'ispezione è stata disposta proprio dopo le segnalazioni sui social network. Su Facebook, ad esempio, sono state condivise, tra ironia e rabbia, foto di neo mamme e delle loro punture di zanzara: c'è chi si è attrezzato con delle retine attorno al letto per proteggere i piccoli e chi ha portato da casa una racchetta fulmina insetti.

Nei locali al quarto piano della struttura, i militari hanno riscontrato delle carenze generiche, tra cui la mancanza di zanzariere. All'esito del controllo, i Carabinieri del Nas, diretti dal capitano Domenico Candelli, inoltreranno un'informativa al sindaco di Pescara affinché prenda provvedimenti che possano porre rimedio alle carenze strutturali.

IL SINDACO SCRIVE A D’AMARIO

Intanto oggi il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, ha scritto al manager Claudio D’Amario chiedendo di prendere provvedimenti «affinché la situazione rientri alla normalità».

«Purtroppo la situazione non è da noi affrontabile direttamente», spiega il primo cittadino, «in quanto il Comune non può intervenire di competenza se non nella porzione di territorio esterno alla struttura e, a quanto pare, a poco servono ad alleviarla gli interventi di disinfestazione che l’Ente svolge ogni 15 giorni da maggio tramite la società Attiva dove di competenza. Da qui ti chiedo di intervenire. Essendo il disagio sentito da utenti di reparti particolari quali pediatria e ginecologia, che ospitano bambini anche appena nati, non posso fare altro che chiedere di affrontare il problema nel minor tempo possibile, affinché non si creino altre situazioni di sofferenza in un luogo dove la permanenza non è sempre lieta e rendermi disponibile a coadiuvare tale azione in ogni modo previsto da competenze, normative e regolamenti».