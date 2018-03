Ospedale Pescara, a neonatologia l’invasione delle zanzare

PESCARA. Entri con il pancione al settimo piano dell’ospedale di Pescara (sala travaglio) ed esci con un pupo in braccio e decine di punture di zanzare dal quarto piano (neonatologia).

Diverse le neo mamme che hanno segnalato l’anomalia a PrimaDaNoi.it ed assicurano che se non è una vera e propria emergenza poco ci manca. Sarebbero infatti decine gli esemplari di zanzare che stazionano tutto il giorno nelle stanze delle degenti, di giorno e di notte. Risultato? Le mamme vengono punte svariate volte al giorno su tutto il corpo. Alcune immagini sono rimbalzate anche sui social network come quella di una donna con un occhio incredibilmente gonfio. A postarla sulla pagina dell’ospedale di Pescara è stato il marito che si chiede se sia possibile e ironizza amaramente: «Tyson ha portato gli auguri a mia moglie? No, sono le zanzare nel reparto ‘neonati’ dell’ospedale di Pescara. Condividete vi prego il più possibile perché ogni giorno i neonati e tutte le mamme devono cercare di non farsi pungere».

«Mi trovo a quota 7 nel giro di un'ora e mezza! Poi sono giganti!», conferma la moglie sempre via social network. «Pensa che a novembre quando è nato Massimo», racconta un’altra donna, «c'erano già e la notte era impossibile dormire...non voglio immaginare adesso con questo caldo. Io nella stanza ne ho contate più di 30»

Una situazione, quella dell’invasione dei fastidiosi insetti, che andrebbe avanti da almeno qualche mese, come verificato da PrimaDaNoi.it e la cosa è ben nota anche al personale infermieristico che avrebbe confermato alle degenti che la triste realtà è la stessa da diverso tempo. E il problema non riguarderebbe solo questo reparto.

E c’è poco da fare perchè la sensazione è che servirebbe una disinfestazione radicale per risolvere il problema. Il caldo di questi giorni poi non aiuta perché con l’apertura delle finestre le zanzare hanno via libera per entrare all’interno delle stanze a tutte le ore. E non è il massimo considerato che grazie al servizio rooming in anche i neonati che passano la giornata in camera con le mamme rischiano di essere punti, a pochi giorni di vita. E infatti come segnalato anche su Facebook «le mamme possono anche "chiudere un occhio" ma ad un piccolo di 1 giorno lo hanno massacrato in viso!»