Consiglio dei Ministri, «accelerazione per la ricostruzione post sisma»

ABRUZZO. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge su disposizioni urgenti in materia di Enti

territoriali che prevede, tra le altre cose, misure per l'accelerazione della ricostruzione in Abruzzo.

Ma c’è anche una buona notizia per la città di Pescara: la possibilità per i Comuni in sperimentazione e che abbiano dichiarato il predissesto, di spalmare in 28 anni il riaccertamento straordinario dei residui.

Lo rendono noto i parlamentari Vittoria D'Incecco, componente della Commissione Affari Sociali, Gianluca Fusilli e Antonio Castricone, che esprimono soddisfazione «per gli importanti provvedimenti assunti a favore della comunità abruzzese».

«Il decreto - sottolinea D'Incecco - contiene disposizioni per favorire l’accelerazione e la trasparenza degli interventi di ricostruzione degli immobili privati nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009. Sono

comprese ulteriori misure per assicurare la ricostruzione di edifici pubblici, compresi quelli di interesse storico, artistico e archeologico».

Per quanto riguarda la possibilità di spalmare in 28 anni il riaccertamento straordinario dei residui, la deputata evidenzia che il via libera da parte del Consiglio dei Ministri rappresenta sicuramente «una boccata d'ossigeno per le casse comunali pescaresi e soprattutto per le tasche dei cittadini, costretti a notevoli

sacrifici per il bene di tutta la città. Sono certa che ora l'Amministrazione comunale di Pescara potrà continuare con maggior tranquillità il percorso avviato per risanare i conti ed evitare il default del Comune di Pescara».

«Ringrazio i sottosegretari De Vincenti, Baretta e De Micheli - conclude l'On. D'Incecco - perché grazie alla loro straordinaria disponibilità e al loro costante impegno siamo riusciti a raggiungere risultati importanti e molto attesi per il territorio abruzzese».

Sempre nel Consilglio dei ministri di ieri è stato deciso lo spostamento del prefetto Rocco de Marinis, che da Chieti sarà destinato alla prefettura di Forlì Cesena.

GLI ALTRI PROVVEDIMENTI

Patto di stabilità interno: sono previste norme che allentano i vincoli consentendo a Comuni, Province e Città metropolitane margini maggiori per investimenti volti alla cura del territorio e all’erogazione dei servizi. In particolare, vengono rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno dei Comuni per gli anni 2015-2018 concedendo agli enti un maggiore contributo di 100 milioni di euro (in termini di spazi finanziari) l’anno così suddiviso: 10 milioni per eventi calamitosi e messa in sicurezza del territorio; 40 milioni per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per interventi di bonifica dei siti contaminati dall’amianto; 30 milioni per l’esercizio della funzione di ente capofila nel caso di gestione associata di alcune funzioni; 20 milioni per le spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e procedure di esprorio. Le norme non comportano maggiori oneri la finanza pubblica perché resta invariato l’obietto complessivo del patto di stabilità dei Comuni fissato dalla legge di stabilità

A favore dei Comuni viene previsto un ammorbidimento delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014. La sanzione, rappresentata dalla riduzione delle risorse spettanti dal Fondo di solidarietà, si applica in misura pari al 20% dello sforamento, anziché pari al 100%. Analogamente, per le Province e le Città metropolitane le risorse che vengono erogate dal fondo sperimentale di riequilibrio vengono ridotte del 20% anziché del 100% dello sforamento con il limite massimo previsto del 3% delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo.



Pagamento debiti commerciali: per l’anno 2015 sono incrementate di 2 miliardi di euro le risorse destinate alle Regioni e alle Province autonome per far fronte al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014. L’importo di 2 miliardi è ulteriormente incrementato dalle eventuali risorse disponibili e non utilizzate per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario nazionale. Per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili dei Comuni maturati al 31 dicembre 2014, vengono concessi ulteriori 850 milioni.



Fondo compensazione IMU e TASI: per il 2015 è attribuito ai Comuni un contributo di 530 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottare entro il 10 lugli 2015, viene stabilita , secondo una metodologia adottata dalla Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, la quota di contributo spettante a ciascun ente tenendo conto dei gettiti dell’IMU e della TASI del 2014.



Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) e Carta d’identità elettronica: si tratta di misure finalizzate all’ampliamento dell’ANPR attraverso l’informatizzazione dei registri di stato civile e delle liste di leva. Sono previste altresì disposizioni che consentono il superamento del documento digitale unificato attraverso la definitiva implementazione della nuova carta di identità elettronica.



Clausola di salvaguardia: nel decreto viene introdotta una norma che evita nel 2015 l’aumento dell’accisa sulla benzina previsto dalla legge di stabilità in caso di mancata autorizzazione da parte della Ue del meccanismo del reverse charge dell’Iva nel settore della grande distribuzione.