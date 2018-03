Nas sequestrano farmaci scaduti all’ospedale di Avezzano

AVEZZANO. Diverse decine di confezioni di farmaci scaduti, in alcuni casi anche lo scorso anno: è quanto hanno trovato e sottoposto a sequestro i Carabinieri del Nas di Pescara, nell'ambito di un controllo nell'ospedale di Avezzano.

Ricevute alcune segnalazioni da parte di cittadini circa presunte situazioni anomale all'interno dell'ospedale, i militari dell'Arma hanno ispezionato diversi reparti e in tutti è stata riscontrata la presenza di farmaci scaduti.

Un'inchiesta interna sarà avviata dalla Asl Avezzano-L'Aquila-Sulmona per verificare eventuali responsabilità. La conferma arriva direttamente dal direttore generale, Giancarlo Silveri, il quale ha dichiarato che «sarà fatto ogni passo necessario per far rispettare le regole e individuare i responsabili di quanto avvenuto».

Il direttore generale, inoltre, ha annunciato che a breve «sarà emanato un bando di gara per la centralizzazione e la distribuzione dei farmaci all'interno dell'ospedale per consentire un controllo maggiore che scongiuri il ripetersi di quanto accaduto».