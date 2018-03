Immobile Asl Pescara, D’Amario dopo avviso garanzia: «sono sereno, voglio essere ascoltato»

PESCARA. «Sono perfettamente sereno, con la tranquilla coscienza della piena legittimità, liceità e correttezza del mi operato».

Così il manager della Asl, Claudio D’Amario, commenta l’avviso di garanzia che gli è stato notificato due giorni fa dalla Squadra Mobile di Pescara insieme ad un decreto di perquisizione personale. La Procura della Repubblica di Pescara ha aperto una seconda inchiesta sull'acquisto dell’ immobile, da parte della Asl, da destinare a uffici, in via Rigopiano.

Nell'ambito di questa inchiesta, affidata al sostituto procuratore Annarita Mantini, sono indagate quattro persone tra cui il manager D'Amario. Con lui il direttore dell'Uoc servizio tecnico patrimoniale della Asl, il Rup e la persona che ha venduto l'immobile alla Asl, l’imprenditore Ermanio Cetrullo.

L'acquisto dell'immobile e' stato nelle scorse settimane al centro di molte polemiche, oltre che di un'altra inchiesta: il fascicolo del pm Mirvana Di Serio è senza indagati e le ipotesi accusatorie sono quelle di truffa e di abuso. Ma nelle scorse settimane il pm ha chiesto l’archiviazione che deve essere accolta dal gip. Adesso questa nuova inchiesta che vuole accertare se la compravendita sia avvenuta in maniera regolare dal momento che l’edificio è stato comperato da uno degli indagati, Cetrullo, a 900mila euro e poi venduto due anni dopo alla Asl a due milioni e 800 mila euro più Iva, a cui aggiungere i lavori per 4 milioni di euro di cui la struttura avrebbe bisogno.

Il reato ipotizzato dalla procura di Pescara è turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (articolo 353 bis del Codice penale), essendo stato promosso un bando per l'individuazione di un immobile. Mercoledì scorso gli agenti della Mobile, diretti da Pierfrancesco Muriana, hanno eseguito perquisizioni a casa e negli uffici degli indagati sequestrando documenti, computer e telefoni. D’Amario, però, come detto, si dice assolutamente tranquillo e confida «che la stessa Autorità Giudiziaria inquirente saprà trarre, dal materiale sequestrato ed acquisito e dalle ulteriori indagini ed investigazioni in corso di espletamento, sicuri e certi elementi probatori e di giudizio per escludere definitivamente l’ipotesi di reato di che trattasi».

Il manager annuncia che presterà «la massima leale collaborazione, anche mediante richiesta spontanea di essere sottoposto al più presto ad interrogatorio per fornire il proprio contributo al chiarimento dei fatti».

Da quello che aveva spiegato già nei mesi scorsi lo stesso D’Amario, la nuova palazzina di 3.600 mq, dove prima c’era il centro di calcolo di un banca, «è la soluzione giusta ed a prezzo calmierato (700 euro/mq) per le esigenze del personale Asl, che così potrà essere riunificato in una struttura unica». Infatti secondo le nuove norme, la Asl deve assicurare al personale una superficie di 20mq/impiegato, rapporto che non sempre si realizza nei vecchi uffici che debbono essere sgomberati.