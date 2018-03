Cittadinanza onoraria al pm Di Matteo, Teramo dice no

TERAMO. Pescara, Montesilvano e Spoltore nei giorni scorsi avevano detto sì alla cittadinanza onoraria per il pm Nino Di Matteo.

La proposta, avanzata dal Movimento 5 Stelle, e arrivata nei vari Consigli comunali ieri ha però trovato una ferma opposizione: quella del Comune di Teramo che ha bocciato l’iniziativa dei grillini, replicata decine di volte in diversi Consigli comunali di tutta Italia.

«Siamo veramente sconcertati da quanto accaduto ieri», ammette il consigliere comunale dei 5 Stelle, Fabio Berardini, che forse non si aspettava la bocciatura.

Il pm ha iniziato ad indagare sulle stragi di mafia in cui sono stati uccisi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e gli agenti delle rispettive scorte, oltre che sugli omicidi di Rocco Chinnici ed Antonino Saetta

Nel corso della sua carriera si è più volte occupato dei rapporti tra criminalità organizzata ed alti esponenti delle istituzioni. È attualmente impegnato nel processo a carico dell'ex prefetto Mario Mori, in relazione ad ipotesi di reato eventualmente connesse alla trattativa tra Stato e mafia. Nel corso del processo è stata resa pubblica la minaccia di morte da parte del boss Totò Riina, intercettata dalla magistratura durante una conversazione privata in carcere con un altro recluso: «A questo ci devo far fare la stessa fine degli altri. Il giudice ha rifiutato però l'uso offertogli di un mezzo blindato Lince, a suo avviso "un carro armato" a tutti gli effetti, non adatto a circolare in un centro abitato.

«Dopo l’ennesima delibera, approvata solo dalla maggioranza, che ha l’unico scopo di prolungare l’agonia e gli stipendi di questa Giunta, l’Amministrazione Brucchi ha bocciato ogni proposta proveniente dall’opposizione. In questi giorni molte città hanno deliberato la cittadinanza onoraria al pm Nino Di Matteo, simbolo nazionale della lotta alla Mafia, il quale sta indagando sulla “trattativa” Stato-Mafia ed è stato più volte minacciato di morte. L’Amministrazione Brucchi ha vergognosamente bocciato questa mozione con motivi futili e perso un’occasione per testimoniare la propria vicinanza a questo coraggioso magistrato e dire con forza che il Comune di Teramo è contro ogni tipo di organizzazione mafiosa».

Ieri c’è stato anche un sit-in di circa 50 lavoratori della Te.Am poichè non sanno ancora cosa li aspetterà nel futuro.

«Un’impiegata», racconta Berardini, «si è messa a piangere quando si è sentita rispondere da qualcuno “devi stare zitta perché se hai un posto di lavoro è solo grazie a me”. Attimi sconvolgenti. È come se si volesse impedire alle persone di manifestare per la propria dignità, per il proprio futuro e per il proprio lavoro».

Berardini è stato presente, assieme ai lavoratori, sotto gli uffici della Te.Am fino alle 22.00. I sindacati hanno riferito che non solo non si riesce ancora a sapere quanto guadagnino i Dirigenti ma non si capisce in che modo i vertici Te.Am vogliano intervenire sui superminimi.

