Pescara, «riaprire la strada parco come parcheggio»

PESCARA. Riaprire la strada parco al parcheggio nei giorni di sabato e domenica.

Con l’avvicinarsi dell’estate torna alla ribalta la solita proposta per tamponare l’emergenza sosta sul lungomare nord di Pescara e tentare di evitare le file interminabili di auto alla ricerca di parcheggio delle persone che vanno al mare. Così si eviterebbero anche l’occupazione ‘abusiva’ di passi carrabili, parcheggi in sosta vietata e conseguenti contravvenzioni.

A chiedere all’amministrazione Alessandrini di ripristinare la ‘strada parking’ (che tante polemiche ha suscitato negli anni scorsi) è questa volta Carlo Masci che allo stesso tempo contesta il nuovo provvedimento del Comune, ovvero istituire la sosta a pagamento in centro anche per i residenti.

Una misura necessaria, ha spiegato ieri il vice sindaco Enzo Del Vecchio, dal momento che ci si è accorti che l’80% degli stalli era utilizzato proprio dai cittadini che vivono in zona. Il Comune ha dunque deciso di incamerare soldi, istituendo abbonamenti da 15 euro al mese, praticamente 50 centesimi al giorno.

«Abbiamo chiesto una cifra irrisoria di 15 euro al mese», ha spiegato il vice sindaco, «per garantire l'utilizzo del parcheggio con un minimo di remuneratività per il Comune, ma questo solo a quanti avevano il permesso di parcheggiare nelle vie di residenza perchè a pagamento».

Ma per Masci questa trovata sarebbe «incredibile»: «si fa pagare il parcheggio che non c'è ai residenti del centro. Da oggi tutti i residenti, anche se non avranno il parcheggio a disposizione, dovranno pagare l'ennesimo balzello al Comune. Quindici euro al mese che migliaia di persone dovranno versare nelle fauci onnivore di questa amministrazione per qualche centinaio di posti, peraltro sempre occupati».

Sulla strada parco e il parcheggio (circa 1000 posti disponibili), invece, il Comune non si è ancora espresso. La trovata del centrodestra in realtà non è mai piaciuta troppo al centrosinistra. L’esperimento era stato già tentato nel 2011 e poi nel 2013 ed erano piovute una lunga serie di critiche dall’allora opposizione in Consiglio comunale che oggi guida la città. Si oppone al nuovo provvedimento della sosta a pagamento in centro, invece, anche Armando Foschi, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia- An che chiede un parere all’ex assessore al Turismo, Moreno Di Pietrantonio (Pd).

Foschi infatti, tira fuori un vecchio comunicato stampa di Di Pietrantonio, datato 2010, quando l’esponente del Pd contestava l’aumento delle tariffe per la sosta cittadina, allora operata dall’amministrazione Mascia. «Oggi cosa ne pensa dei provvedimenti di Alessandrini?», chiede Foschi. «E iniziato un vero e proprio “prelievo forzato” dalle tasche dei cittadini pescaresi», diceva solo qualche anno fa l’ex assessore, «e dalle migliaia di persone che ogni giorno entrano nella nostra città, con l’entrata in vigore del provvedimento sul raddoppio delle tariffe dei parcheggi sulle aree di risulta. L’unico obiettivo è quello di “fare cassa”, per organizzare un bilancio che a tutt’oggi, mese di marzo, non è stato ancora presentato. I cittadini di Pescara ringraziano per questo primo vero provvedimento che gli tocca da vicino, e tutto questo avviene fra una crisi politica e l’altra, tra litigi per poltrone e incarichi, iniziative inadeguate in un totale vuoto di politica, di idee e di progetti per lo sviluppo della città».