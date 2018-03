PESCARA. La procura non molla e ci riprova. Dopo l’inchiesta lampo di qualche mese fa archiviata per mancanza di elementi sufficienti (lo stesso pm dopo un paio di settimane aveva chiuso la partita) la procura di Pescara ed il pm Anna Rita Mantini ci riprova e mette sotto accusa formalmente i vertici della Asl di Pescara. Ieri a sorpresa sono partite una serie di perquisizioni a casa e negli uffici degli indagati.

I fatti ruotano intorno alla ricerca di mercato per un immobile da acquisire per traferirvi dentro gli uffici di vertice e di staff della stessa Asl. E’ la tormentata storia che ha fato discutere ed irritare lo stesso manager Claudio D’Amario per una serie di sospetti tutti fugati dalle carte e da una serie di scelte che avevano di fatto “blindato” l’investimento immobiliare costato 2,8mln di euro per un immobile da 4mila euro fatiscente e bisognoso di altri 4mln di euro di lavori da predisporre.

Risultano ad oggi formalmente indagati il direttore generale della Asl di Pescara, Claudio D'Amario, accusato di aver turbato la libera scelta del contraente, inoltre sono indagati il direttore tecnico del patrimonio della Asl, Vincenzo Lo Mele, l'ex proprietario dell'immobile, Ermanio Cetrullo, e l'ingegner Lauriola.

Secondo la Procura l'ipotesi di reato è relativa all'art. 353 del Codice Penale e riguarderebbe un bando costruito ad hoc per favorire quel privato. In mattinata sono stati effettuati dalla Squadra Mobile di Pescara perquisizioni e sequestri nei domicili e negli uffici dei quattro indagati di documenti, telefoni e computer.

Cosa sia cambiato rispetto alla precedente inchiesta depennata in pochi giorni è al momento difficile saperlo ma è chiaro che a questo punto gli uomini della Squadra Mobile, diretti da Pierfrancesco Muriana, hanno in mano qualcosa di più che ha giustificato non solo la riapertura dell’inchiesta ma anche le perquisizioni. Ora le eventuali conferme alle imputazioni provvisorie dovranno saltare fuori dai computer e dai telefoni che potrebbero davvero raccontare la “contro storia” cioè quello che è accaduto “oltre “ le carte.

Di sicuro la vicenda ha subito colpito per alcuni suoi aspetti “troppo accentuati” che sono stati materia per inchieste giornalistiche e servizi televisivi (Striscia la Notizia pure querelata da D’Amario). Uno tra tutti quello che ha al centro proprio l’imprenditore Cetrullo e la sua mega speculazione immobiliare visto che rivende a 2,8 mln di euro un immobile fatiscente che aveva acquistato due anni prima nelle medesime condizioni (anzi meno degradate). Inoltre era emerso da un approfondimento di PrimaDaNoi.it che nel 2010 Cetrullo aveva risposto ad un analogo avviso della Regione Abruzzo che ricercava uffici proponendo proprio quello stesso immobile di via Rigopiano. Il piccolo particolare è che nel 2010 quell’immobile non era ancora di Cetrullo. Di fatto però la sua offerta non venne presa in considerazione e alla fine quella procedura della Regione è culminata di recente con l’acquisto del complesso immobiliare de La City nella zona dell’aeroporto, avviato da Chiodi e perfezionato da D’Alfonso.

Nelle polemiche incrociate contro la Asl era intervenuta, in un primo momento, anche la stessa Regione sia per bocca del Presidente che per bocca dell’assessore Paolucci i quali avevano stigmatizzato l’operazione immobiliare. In un consiglio regionale i due esponenti regionali furono molto duri ma non sapevano che appena pochi giorni prima i soldi erano già usciti dalle casse della Asl di Pescara.

Si vedrà se davvero le carte raccontano la verità vera o invece si è trattato di alta “ingegneria burocratica spinta”.