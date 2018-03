Pescara, parte la raccolta differenziata sulla riviera

PESCARA. Partirà dal prossimo 1° giugno la raccolta differenziata lungo la Riviera di Pescara.

«Il cuore della nuova raccolta differenziata è negli stabilimenti balneari: da loro parte la nuova organizzazione», ha spiegato l’assessore alla Qualità Ambientale Paola Marchegiani.

Gli stabilimenti godranno di un servizio di raccolta differenziata porta a porta per i rifiuti: organici; carta e cartone; imballaggi di plastica, di metallo di vetro (multimateriale); residuo (rifiuti non recuperabili).

Grazie a questo, saranno eliminati i grandi cassonetti stradali sulla Riviera. Ogni stabilimento avrà la sua isola ecologica interna. Con la riorganizzazione della raccolta differenziata presso gli stabilimenti balneari, si avrà anche quella sulla fascia residenziale prospiciente.

QUATTRO AMBITI

Si prevedono quattro ambiti: - il primo, sulla riviera sud, dove si introduce la vera e propria raccolta porta a porta; - il secondo, dove si potenzia la raccolta di prossimità, con piccoli bidoni stradali anche dotati di chiave; - il terzo, dove la raccolta è ancora stradale, ma con contenitori più piccoli dotati di chiave; - il quarto, dove la raccolta è ancora stradale, ma con contenitori più piccoli.

Il nuovo sistema viene avviato progressivamente dall'inizio del mese di giugno, per entrare a regime entro luglio.

«E' il primo passo di quella che vorremmo sfociasse in una radicale riorganizzazione dei servizi di raccolta differenziata, da realizzare gradualmente pur con le ristrettezze economiche che stiamo affrontando», ha spiegato.



L’assessore alla Polizia Municipale Adelchi Sulpizio ha spiegato che i vigili faranno la loro parte per far rispettare le regole, anche con controlli in borghese, «ma il solo controllo non funziona se i cittadini non collaborano».

«Come balneatori», ha detto invece il consigliere comunale e rappresentante di Sib Confcommercio, Riccardo Padovano, «abbiamo accolto la richiesta dell’Amministrazione di togliere dal lungomare i vecchi cassonetti che mandavano cattivi odori e rovinavano la passeggiata sulla Riviera, per attuare la parte più innovativa del nuovo progetto, ovvero una soluzione che consente di ritirare tutto il materiale, tutti i giorni e più volte al giorno e di avere sulla fascia di battigia il mezzo disponibile alla raccolta nelle ore non dedicate alla balneazione».

Sarà inoltre attuato il ritiro delle alghe spiaggiate sulla battigia, che è notevole durante l’estate, attraverso un pronto intervento senza aspettare l’ordine di servizio.

Per quanto riguarda la riviera Sud, 250 saranno i nuclei familiari interessati dal porta a porta spinto, mentre nella riviera Nord resta l’idea della prossimità con dei cassonetti potenziati per gli utenti. La rimozione dei vecchi cassonetti sarà attuata con degli step settimanali a partire dal primo giugno: nella prima settimana verrà investito il tratto della riviera Nord che va dal Piazzale della Madonnina fino alla Nave di Cascella ; il secondo step sarà dalla Nave di Cascella fino alla rotatoria Paolucci; il terzo, dalla rotatoria Paolucci fino al confine con Montesilvano. Per la riviera Sud gli step saranno due: dal confine con Francavilla al mare fino a Piazzale Laudi, e da questo fino al Ponte del mare.