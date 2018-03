Debiti arretrati Asl Pescara, conto da saldare da 455 mila euro (per ora)

PESCARA. Il direttore regionale della Asl di Pescara, Claudio D’Amario, ha dato mandato all’Ufficio gestione economica finanziaria di versare 455 mila euro alla Farmafactoring, società che opera nella gestione e recupero del credito verso le aziende sanitarie.

Una scelta praticamente obbligata per l’azienda sanitaria dal momento che c’è una sentenza esecutiva di un tribunale e pure un atto di precetto firmato dallo studio legale associato Franco Greco che intima alla Asl di pagare «entro dieci giorni» per evitare un atto di pignoramento che comporterebbe l’esborso di ulteriori spese.

Il tutto è scaturito a seguito di alcune fatture non pagate nel 2006 emesse dalla Baxter spa: in totale 8 mila euro per soluzioni infusionali, noleggio di monitor, letti bilancia, impianti per emodialisi.

A bussare alle porte della Asl è però la Farmafactoring, cessionaria dei crediti di una serie di aziende fornitrici della Asl (tra queste ci sono anche Bracco spa, Menarini srl, Rizzoli ortopedia, Telecom Italia, Ibm). La società, infatti, in forza di una procura rilasciata dal cliente, opera per suo conto nell'obiettivo di ottenere il pagamento dall'ente debitore.

Ma nella specifica del saldo da pagare ci sono anche altre voci: 438 mila euro di interessi (maturati dal 2006 ad oggi), spese e compensi maturati per oltre 6 mila euro e 2.500 euro di oneri fiscali.



Il primo decreto ingiuntivo arrivato alla Asl di Pescara dal Tribunale Civile di Milano è datato 2007: i giudici intimavano l’azienda sanitaria a pagare alla Farmafactoring, cessionaria di crediti, oltre 3 milioni di euro per forniture effettuate da diverse ditte (più interessi maturati) e mai pagate.

L’Asl ha proposto appello contestando sia l’incompetenza territoriale del tribunale di Milano sia la cifra da versare (secondo l’azienda sanitaria il credito vantato dalla Farmafactoring era di ‘soli’ 1,7 milioni di euro).

Ma entrambe le eccezioni sono state rigettate e i giudici hanno confermato il decreto ingiuntivo aggiungendo anche 22 mila euro per le spese di lite. Ad inizio aprile nella sede di via Paolini è arrivato il primo precetto dello studio legale che comincia così a riscuotere quanto dovuto ed avverte che forse è più saggio pagare subito per evitare che la cifra salga ancora di più.

Rimangono oscuri invece i contorni della vicenda nei suoi albori: perché la Asl non pagò i suoi debiti subito? Perché la Asl si è arrischiata in una causa se poi non è riuscita a dimostrare che la cifra da pagare era inferiore?

Sappiamo però chi sono i responsabili (nessuno) e chi paga per il maggiore esborso (la collettività).