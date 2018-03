Asl L’Aquila, chiesti alla Regione 20 milioni per opere cantierabili

L’AQUILA. Circa 20 milioni di euro, per opere di consolidamento e adeguamento di edifici destinati ad accogliere nuovi servizi della Asl 1 o a potenziarne altri già esistenti.



E’ la richiesta, fatta dall’azienda sanitaria Avezzano-Sulmona-AQ al presidente Luciano D’Alfonso che fa seguito alla comunicazione, inviata alle 4 Asl della regione Abruzzo di indicare, nell’ambito della provincia aquilana, gli interventi pressoché immediatamente cantierabili.

Nello specifico, la somma richiesta dall’azienda sanitaria provinciale di L’ Aquila riguarda 12 milioni per la realizzazione di locali per lo svolgimento dell’attività intramoenia all’ospedale San Salvatore di L’Aquila, per la sistemazione dei locali della mensa e, infine, per il recupero di 2 palazzine nel complesso di Collemaggio.

Ci sono poi 2 milioni e mezzo per l’ospedale di Avezzano per l’adeguamento della sala settoria (per le autopsie), della sala operatoria di oculistica, del distretto sanitario e del centro di salute mentale.

Richiesti anche 2 milioni e mezzo per Pescina dove si trovano il Pta (predisio territoriale di assistenza), hospice, centro terapia del dolore, cure palliative, ospedale di comunità, medici di famiglia e servizi distrettuali; 2 milioni e mezzo per Pratola peligna per interventi di consolidamento e adeguamento dell’immobile dell’ex scuola, nei pressi della sede del Comune, in cui è prevista la realizzazione di una residenza per anziani disabili.

Invece per Sulmona, dove sono attivi 3 cantieri (per: consolidamento dell’ala nuova dell’attuale ospedale, realizzazione di 2 nuove sale operatorie e costruzione del nuovo presidio ospedaliero), non serviranno ulteriori fondi.