Giochi Pescara 2015: soddisfatti i delegati dei Comitati olimpici

MONTESILVANO. Per i Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia è arriva l’ok dei Comitati olimpici dei 24 Paesi, soddisfatti «della professionalità e dell’impegno concreto del Comitato organizzatore».

Si e' svolta questa mattina la conferenza stampa della prima edizione dell’evento che si svolgerà la prossima estate sul litorale pescarese.

Hanno partecipato oltre 30 delegati dei Comitati olimpici dei 24 Paesi che parteciperanno all'evento sportivo in programma dal 28 agosto al 6 settembre. In questo percorso, la visita e' servita ai capi delegazione per verificare lo stato di avanzamento di tutti gli aspetti organizzativi, dal villaggio degli atleti agli impianti di gara e di allenamento, dagli accrediti ai trasporti, dalla sicurezza ai calendari delle gare e a tutti i servizi e gli adempimenti previsti dagli standard internazionali di accoglienza.

Il Comitato organizzatore - composto dai rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del Comune di Pescara, della Regione Abruzzo, sotto l'egida del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM) - dopo aver ospitato nei mesi scorsi una serie di incontri tecnici preliminari- e' ora impegnato nella programmazione delle tappe di avvicinamento all'evento, delle quali il seminario Chefs de Mission ha rappresentato un appuntamento fondamentale.

Alla conferenza stampa, che si e' tenuta a Montesilvano, hanno partecipato il sindaco di Pescara Marco Alessandrini, il vice sindaco Enzo Del Vecchio, il direttore generale del Comitato organizzatore Pescara 2015 Guglielmo Petrosino e il presidente della Commissione di coordinamento dei Giochi Stratos Karetos e il consigliere Alberto Balducci in rappresentanza della Regione Abruzzo.

«La macchina organizzativa nella sua fase operativa - ha spiegato il sindaco di Pescara Marco Alessandrini - e' in realta' partita da mesi e ha finora svolto un lavoro intenso e lontano dai riflettori. Il nostro primo risultato sta nella soddisfazione espressa dai capi delegazione dei 24 Paesi in visita alla nostra citta' che sapra' trarre una grande visibilita' internazionale da questo evento sportivo».

«Certo, abbiamo ancora tanto lavoro davanti - ha chiarito il direttore generale del Comitato organizzatore Pescara 2015 Guglielmo Petrosino - ma sapremo affrontarlo con lo stesso entusiasmo e lo stesso impegno che abbiamo messo finora, per fare di questo primo appuntamento con i Giochi del Mediterraneo sulla Spiaggia un'edizione memorabile come lo sono stati i Giochi Pescara 2009».

«Siamo convinti che sara' un grande evento di sport - ha dichiarato il presidente della Commissione di coordinamento dei Giochi Stratos Karetos - e lo dimostrano sia le iscrizioni numeriche avanzate finora dai Comitati olimpici dei 24 Paesi sia la capacita' organizzativa del Comitato locale che ha saputo recuperare il ritardo su alcuni settori e si preparando al meglio per accogliere adeguatamente atleti, delegazioni e giornalisti».

I NUMERI

24 Nazioni partecipanti (Albania, Algeria, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Croazia, Egitto, Spagna, Francia, Grecia, Italia, Libano, Libia, Malta, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Marocco, Monaco, Montenegro, San Marino, Serbia, Slovenia, Siria, Tunisia, Turchia).

11 Discipline (Aquathlon, Beach Handball, Beach Soccer, Beach Tennis, Beach Volley, Beach Wrestling, Finswimming, Canoe Ocean Racing, Open Water Swimming, Rowing Beach Sprint, Water Ski).

1511 Atleti e Staff delegazioni

200 Arbitri e Giudici

500 Ospiti e Vip

120 Giornalisti

900 Volontari

SITI DI GARA

Stadio del Mare e zona antistante (dove si disputeranno le seguenti discipline: Aquatlhon, Beach Tennis, Beach Volley, Water Sky, Open Water Swimming, parte delle gare di Finswimming).

Arena del Mare e zona antistante (dove si disputeranno le seguenti discipline: Beach Handball, Beach Soccer, Beach Wrestling, Canoe Ocean Racing, Rowing Beach Sprint).

Piscine Le Naiadi (dove si disputerà una parte delle gare di Finswimming).

2 MILA POSTI A SEDERE

Gli impianti saranno dotati di circa 2000 posti a sedere, con tribune dedicate ai giornalisti e operatori Tv, autorità, sponsor e delegazioni sportive. I Giochi del Mediterraneo saranno trasmessi in diretta RAI su canale HD (cerimonia di apertura; gare delle singole discipline; premiazioni; cerimonia conclusiva).

La cerimonia d’apertura del 28 agosto sarà trasmessa in diretta live. Le competizioni saranno trasmesse secondo un palinsesto definito che prevede un match al mattino o al pomeriggio e uno serale.