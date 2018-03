Sanità. Pagare il ticket: ora a Pescara si può scegliere dove fare la fila

PESCARA. Da oggi, grazie all'accordo quadro sottoscritto da Regione Abruzzo e Poste Italiane ed il successivo accordo attuativo tra Azienda Usl di Pescara e Poste Italiane, e' ancora piu' semplice pagare il ticket sanitario per le prestazioni erogate dall'Asl di Pescara.

«Oltre che nelle tradizionali sedi Cup delle strutture sanitarie», spiega la responsabile del Centro unico di prenotazione, la dottoressa Ceccagnoli, «il modello innovativo consentira' ai cittadini di effettuare il pagamento delle prestazioni sanitarie gia' prenotate, presso la rete di "Sportello Amico" che a Pescara e' costituita da 32 uffici postali dislocati nel territorio provinciale, 6 dei quali in citta'».

Il pagamento del ticket sanitario, puo', inoltre, essere effettuato anche in uno dei 5.700 uffici postali che costituiscono la rete "Sportello Amico", distribuiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Il servizio, pertanto, dovrebbe contribuire a garantire delle modalita' aggiuntive di pagamento, con emissione di ricevuta valida ai fini fiscali. Il versamento puo' essere effettuato anche online collegandosi al sito postesalute.poste.it.

«Tale servizio - prosegue la responsabile Cup - utilissimo per tutti i cittadini, lo e' ancor di piu' per quanti richiedono una prestazione sanitaria in un presidio lontano dalla localita' di residenza. Pagando il ticket online, il cittadino puo' presentarsi direttamente presso l'azienda sanitaria con la ricevuta di pagamento stampata dal proprio computer».

Per aderire ai servizi online di Postesalute e' necessario registrarsi gratuitamente al sito Poste.it.

Il pagamento del ticket puo' essere effettuato con le carte di credito dei circuiti Visa e MasterCard, con la carta prepagata Postepay, con addebito su conto BancoPosta e con BancoPosta online.