Pescara, 1° maggio con Giuliano Palma a Piazza Salotto

PESCARA. Si concluderà con l’esibizione di Giuliano Palma la Festa del Lavoro a Pescara. Il cantante dei Bluebeaters e dei Casino Royale si esibirà in piazza Salotto alle 21, ma la giornata sarà accompagnata dallo spettacolo e dai temi del sociale e del lavoro, già dal pomeriggio. Alle 17 è infatti prevista l’esibizione di cinque band locali che faranno cover e pezzi propri.

Si tratta di gruppi del territorio pescarese e di area vasta, ma ben conosciuti anche fuori dai confini regionali, quali: Nuvole di Rock (cover band dei Modà), Jamiroplay (musicisti dall’anima funk, soul, Acid Jazz e Funky), Ummo (notissimi per la natura “extraterrestre” della loro musica indipendente), Dianime (indie rock) e Le stanze di Federico (pop, rock, funky e soul che si esibirà anche a Chieti sempre venerdì).

«Sarà un Primo Maggio non indifferente e non solo perché è la festa del lavoro – così il sindaco Marco Alessandrini – ma perché cercheremo, com’è accaduto già per il concerto di fine-inizio anno dei Tiromancino, di riempire la piazza e concedere alla città un momento di svago qualitativamente alto, oltre alla riflessione a cui la Festa dei Lavoratori invita. Apprezzo la musica Giuliano Palma e di tutti i gruppi che ci accompagneranno fino alla sua esibizione e non posso non apprezzare il lavoro di chi ha permesso che ciò accadesse, senza intaccare le risorse economiche dell’Ente. Confidiamo che il tempo regga e ringraziamo quanti hanno reso possibile questo nuovo appuntamento».

«Con il concerto di venerdì si riattiva una bella tradizione – dice l’assessore ai Grandi Eventi Giacomo Cuzzi – Una tradizione inaugurata nel 2003 dalla Giunta di Luciano D'Alfonso e che era diventata un appuntamento atteso in città anche per la gente che portava con sé. Avevamo voglia che nel primo anno di Amministrazione si riattivassero tutte le funzioni che hanno reso Pescara una città cercata. Quella del Primo Maggio sarà una festa dedicata al lavoro, ma sarà un’occasione bella e importante perché Pescara per un giorno torni ad essere punto di riferimento di un'area molto più vasta».

Si comincia alle 17 con rassegna di band selezionate, presenterà Stefano D'Alberto e alle 21 ci sarà il concerto di Giuliano Palma.

«Com’è accaduto per il concerto di fine anno», ha spiegato Cuzzi, «abbiamo fatto un bando per le sponsorizzazioni e il costo dell’evento sarà a carico degli sponsor che hanno risposto e che ringrazieremo pubblicamente, perché hanno una funzione fondamentale nell’aiutarci a risollevare la città anche con gli eventi, le occasioni per visitarla. Occasioni che non mancheranno nei prossimi mesi, perché per l’estate abbiamo fatto un calendario che prevede la prima notte bianca della Riviera e la nuova edizione della notte bianca dello shopping, una speciale Regata dei Gonfaloni che diverrà internazionale, oltre a una serie di eventi che accompagneranno il periodo dell’Expo, tutti particolari. Siamo partiti bene e continueremo a fine agosto con i Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia. Un ringraziamento va anche alla Best Eventi di Andrea Cipolla che sta portando nomi, autori, occasioni di intrattenimento con un contenimento dei costi davvero virtuoso».