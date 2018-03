Rifiuti: Cogesa potenzia raccolta domiciliare con 3 mln

SULMONA. Il Cogesa di Sulmona potenzia il servizio di raccolta differenziata domiciliare ai 40 Comuni soci.

La realizzazione del progetto, che sarà avviato nei prossimi mesi, è stata possibile grazie all'arrivo di circa tre milioni di euro ripartiti in due finanziamenti. Due milioni di euro arriveranno dai Fondi Fas Valle Peligna, il rimanente dai Comuni soci che otterranno dalla Regione delle somme da riservare allo smaltimento dei rifiuti.

E' quanto emerso dalla seconda giornata di "Riciclo Aperto", la tre giorni promossa dal Comieco, consorzio nazionale per il riciclo e recupero di imballaggi cellulosici. Questa mattina hanno visitato gli impianti di Noce Mattei circa 150 alunni, accompagnati dai loro insegnanti, delle scuole di Barisciano e Cerchio.

A guidarli, il responsabile della Comunicazione del Cogesa, Oreste Federico.

«E' fondamentale - ha spiegato Giuseppe Quaglia presidente del Cogesa - educare i bambini affinché imparino a concepire un modo diverso per smaltire i materiali e portarli a un diverso modo di concepire la raccolta differenziata. I materiali hanno una nuova vita e questo messaggio, quando parte dai più piccoli, arriva con più efficacia anche agli adulti».

Gli alunni hanno visto da vicino il funzionamento dei macchinari e le varie fasi per la trasformazione della carta e del cartone e degli altri rifiuti, che vengono conferiti nell'area di Noce Mattei dai Comuni del territorio servito dal Cogesa.

Al termine della visita, si è svolto un incontro con i tecnici del Cogesa dove i bambini hanno potuto approfondire l'argomento con le domande mirate all'importanza della tutela dell'ambiente e del trattamento dei rifiuti. "Riciclo aperto" si conclude domani con l'arrivo degli alunni delle scuole di Pescina e Chieti Scalo.