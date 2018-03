Fallimento Sogesa: Procura affida un consulenza tecnica

TERAMO. Una consulenza per vagliare tutte le principali operazioni messe in atto da Sogesa fino al fallimento e verificare tutti i passaggi successivi l'ingresso del gruppo Deco nella compagine della stessa società fino alla decisione di liquidare il socio privato.

Ad affidarla ad uno studio di Pescara, nei giorni scorsi, il pm Stefano Giovagnoni nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Teramo sul fallimento dell'ex braccio operativo del Cirsu (il consorzio rifiuti che raggruppa sei comuni teramani tra cui quello di Giulianova).

Inchiesta nella quale la Procura ipotizza, in relazione al fallimento di Sogesa, il reato di bancarotta e che vede indagate sette persone, tutti ex dirigenti di Cirsu e Sogesa, tra cui lo stesso rettore Luciano D'Amico. Rettore che nei giorni scorsi ha ribadito la correttezza del suo operato, annunciando la volontà di farsi sentire quanto prima dagli inquirenti e preannunciando un richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'attuale presidente del Cirsu Angelo Di Matteo.

«Ho già dato mandato ai legali per procedere con una controquerela proprio sui fatti di cui si parla», ha spiegato D’Amico, «che credo si allargherà poi anche a una citazione per danni. Perchè è incredibile come si possano travisare i fatti e la gestione di Cirsu che è una gestione del 2008. Sono comunque convinto che la magistratura saprà fare ottimamente le sue verifiche e proprio questo aspetto mi dà serenità».

A far partire le indagini, infatti, è stato proprio un esposto presentato l'estate scorsa dall'attuale presidente del consorzio, esposto nelle quali Di Matteo accendeva i riflettori sulle gestioni degli anni 2007-2010.

Di Matteo ha chiesto agli inquirenti di fare chiarezza sui debiti accumulati negli ultimi anni dal consorzio per i rifiuti e sui danni patiti dagli impianti di Grasciano. Sempre secondo l’accusa di Di Matteo ammonterebbe a circa 10 milioni il danno patrimoniale causato dalle passate gestioni del consorzio, in un periodo compreso dal 2007 al 2010. Nell’esposto Di Matteo ha tirato in ballo la Sogesa perché l'ex socio privato di quest'ultima, l'Abruzzo igiene ambiente (Aia, società del gruppo Deco e proprietaria del 49% della Sogesa), vanta nei confronti del consorzio un credito di 2.250.000 euro: tale debito, ufficialmente riconosciuto dal Cirsu, non è stato mai liquidato perché, sempre secondo Di Matteo, il danno patito dal Cirsu sarebbe stato di gran lunga maggiore rispetto alla somma reclamata dall'Aia.

Insieme all'affidamento della perizia la Procura sta avviando anche l'acquisizione di tutta un serie di atti relativi al fallimento di Sogesa.