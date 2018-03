Concorso Asl Pescara, «conflitti di interessi nella composizione delle commissioni»

PESCARA. Sono in programma alla Asl di Pescara due selezioni per il conferimento di posizioni di coordinamento di area infermieristica e pediatrica.

E non mancano le polemiche. Da tempo, infatti, il segretario provinciale del Fials Pescara (Federazione Italiana Autonomie locali e Sanità), Gabriele Pasqualone, contesta la composizione delle commissioni tra le quali spiccherebbe qualche conflitto di interesse.

Le rimostranze delle scorse settimane hanno sortito già un effetto perché dopo le segnalazioni di Pasqualone la direzione generale (che forse non si era accorta dell’anomalia?) è corsa ai ripari e il 25 marzo scorso ha revocato la nomina del presidente delle due commissioni Marcello Bozzi.

Tutto risolto? Non proprio. Primo perché Pasqualone fa notare che l’ammissione o l’esclusione dei candidati partecipanti alle due selezioni è stata effettuata circa 20giorni prima della sostituzione, per incompatibilità, di Bozzi e forse sarebbe stato più corretto farlo dopo.

Ma non solo: ci sarebbero, infatti, altri casi di incompatibilità «tra alcuni membri della commissione».

Infatti da quanto risulta al Fials alcuni commissari sono stati e tutt’ora sono a stretto contatto con i candidati che parteciperanno alle procedure concorsuali, «svolgendo su di loro anche funzioni di coordinamento, con posizione di responsabilità amministrativa e funzionale».

Una situazione che il sindacato non ammette e chiede di sanare al più presto.

«Ci sono numerose sentenze del Consiglio di Stato, nelle sue varie Sezioni», ricorda Pasqualone, «che hanno precisato che la stabilità del rapporto, l’esistenza di una cointeressenza funzionale, si pongono come requisiti che palesano il criterio sintomatico di incompatibilità. Questa situazione lede la certezza dell’azione amministrativa, configurando la fattispecie dell’ index suspectus».

Anche la Consulta è intervenuta più volte, evidenziando la stessa connessione funzionale con i valori di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione), di pari condizioni di tutti i cittadini nell’accesso ai pubblici uffici (articolo 51), di efficienza, efficacia ed indipendenza dell’azione amministrativa ( articoli 97 e 98).

Ma Pasqualone punta il dito anche contro le valutazioni curriculari: «esistono precise ed univoche indicazioni giuridiche che ribadiscono il principio che l’attestazione del servizio prestato puo’ riguardare solo quello relativo alle funzioni della qualifica giuridicamente posseduta e non anche quelle svolte in funzioni impropriamente autorizzate, perché non attribuite con procedura concorsuale. Infatti tutte le sentenze in materia sono univoche nel riconoscere solo un recupero economico e non anche quello del riconoscimento giuridico».

Per questo il Fials chiede alla Asl di rettificare gli atti «illegittimamente formati, inclusi atti intermedi del procedimento già perfezionati o in itinere, per evitare ricorsi con condanna dell’Ente e conseguenti danni per la finanza pubblica, dei quali i responsabili potrebbero essere chiamati al ristoro».

Inoltre, quanto alle improprie utilizzazioni di infermieri in posizioni di coordinamento, Pasqualone ricorda che l’assessore regionale alla Sanità, Silvio Paolucci, nel rispondere ad una interpellanza circa quattro mesi fa, assicurava l’immediato ritorno alle funzioni proprie dell’infermiere, ma questo non è ancora accaduto.

«Si sollecita pertanto», chiede Pasqualone, «tale restituzione, con loro assegnazione agli ordinari turni di lavoro, inconsiderazione del fatto che tale figura professionale è gravemente carente nei servizi ospedalieri».