Soldi sottratti alla cassa dell’Asl, dipendente condannato si difende: «soffro di ludopatia»

TERAMO. La Corte dei Conti ha condannato V.M., 64 anni, assistente amministrativo del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della Asl di Teramo alla restituzione in favore della azienda sanitaria per cui lavora della cifra di 39.600 euro.



La segnalazione del presunto danno erariale è scattata a luglio 2013 proprio dalla Asl che ha contestato al dipendente di essersi appropriato, dall’anno 2006 all’anno 2012, delle somme corrisposte dagli utenti per il rilascio degli attestati per alimentaristi: un importo complessivo di 39.660 euro.

L’uomo ha ammesso le proprie colpe e ha prodotto un certificato medico che attesta il suo stato di ‘malato da gioco d’azzardo’: insomma proprio questo suo problema lo avrebbe spinto a sottrarre soldi alle casse dell’azienda sanitaria. Denaro che poi sarebbe stato ‘investito’ nel gioco.

Ma la condanna è arrivata ugualmente perché secondo i giudici l’uomo non avrebbe dimostrato che la sua malattia era di «consistenza, intensità e gravità tali da renderlo incapace di intendere e di volere o, comunque, di autodeterminarsi al momento della consumazione degli illeciti».

Come detto è stata proprio l’Asl ad accorgersi di quegli ammanchi. Una scoperta emersa a seguito delle irregolarità riscontrate nella tenuta delle pratiche relative ai corsi (mancavano le ricevute di versamento della tariffa dovuta dagli utenti). Per questo motivo il direttore del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - Maria Maddalena Marconi ha convocato il dipendente aprendo un vero e proprio contraddittorio.

A febbraio 2013 l’uomo ha ammesso l’ammanco ed ha esibito il certificato medico rilasciato a luglio del 2005 dall’ambulatorio di psichiatria del Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Teramo, dichiarando di essere affetto dalla patologia della dipendenza del gioco.

Parallelamente è scattata anche l’indagine penale. Anche ai magistrati il dipendente ha ammesso i fatti e si è detto disposto a restituire la somma attraverso un piano di rientro.

Ma nonostante le promesse la cifra non è stata restituita. Per il pm della Corte dei conti «emerge una responsabilità amministrativo – contabile che non consente l’archiviazione del presente procedimento, non essendo stato ancora restituito l’intero importo riguardante l’ammanco verificatosi presso l’ASL di Teramo. La circostanza che il convenuto sia disposto a restituire le somme indebitamente sottratte si configura come un’ammissione di responsabilità in ordine alle contestazioni formulate, ma non è sufficiente a configurare a titolo definitivo la responsabilità del medesimo in ordine al pregiudizio arrecato all’Azienda sanitaria».

In sua difesa il dipendente e l’avvocato hanno giocato la carta della prescrizione, respinta però dai giudici («l’occultamento doloso del danno impediva la tempestiva tutela del credito, attivabile soltanto dopo la scoperta del nocumento medesimo).

E qualche giorno fa è arrivata la condanna: l’uomo dovrà restituire la cifra alla Asl: «la responsabilità degli ammanchi», scrivono i giudici nella sentenza, «deve essere attribuita esclusivamente a V.M., il quale aveva la disponibilità di somme dell'amministrazione ed era sottoposto, di conseguenza, a precisi, rigorosi, manifesti ed ineludibili obblighi di natura contabile. La giurisprudenza è uniforme nel configurare, in casi analoghi, la responsabilità contabile di coloro che abbiano avuto la disponibilità anche solo giuridica del denaro riscosso e che non ne abbiano curato il riversamento all'ente».

Per i giudici, come detto, non è possibile ricorrere al potere riduttivo dell'addebito «né può essere valutata, in alcuna misura, l’affermata condizione di soggetto affetto da ludopatia» perché «allo stato degli atti e dei documenti di causa, non risulta in alcun modo dimostrata la consistenza, intensità e gravità tali da renderlo incapace di intendere e di volere o, comunque, di autodeterminarsi al momento della consumazione degli illeciti».