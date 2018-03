Trasporto malati, l’appalto lampo della Asl Chieti slitta due mesi

CHIETI. Ordine e contrordine alla Asl di Chieti: l’appalto del trasporto malati a cui rispondere entro 24 ore non si fa più. Per il momento. Alla scadenza per la presentazione delle buste, ieri si sono presentate quattro società che aspiravano all’incarico, il che – secondo i malpensanti - potrebbe aver avuto un peso nella decisione di far slittare di due mesi il trasporto in atto, con una proroga del servizio in atto che scade il 31 maggio prossimo. In realtà sembra che la fretta di bandire l’appalto fosse determinata dalla minaccia di licenziamento per i precari che invece sono restati ai loro posti, in attesa dell’esito dell’impugnazione da parte della Croce rossa della delibera sul precedente appalto. Insomma questo trasporto malati contestato da tutti è un pò il simbolo della confusione che regna ai vertici amministrativi e legali della Asl di Chieti, che sembra aver perso il controllo della sua situazione interna.

Infatti ieri, tanto per aggiungere un esempio, sono stati licenziati 20 infermieri interinali, mentre per altri 7 c’è stata una proroga di una settimana. Il che ha provocato un marasma organizzativo, con telefonate che si sono incrociate tra i vari reparti che già avevano organizzato i turni di lavoro e che ora sono stati costretti a riorganizzarli. Inoltre al licenziamento di due medici a tempo determinato dell’Urologia di Vasto, si è aggiunto anche quello di due radiologi sempre di Vasto che sarebbero stati assunti a Teramo, evidentemente nella Regione Marche.

Infatti in quella Asl il manager ha ritenuto inapplicabile il decreto commissariale 5 che taglia i precari ed ha chiesto deroghe all’assessore, che le ha regolarmente concesse. Per questo saccheggio delle risorse umane nella Asl di Chieti il sindacato Nursing Up ha deciso di proclamare lo stato di agitazione del personale, chiedendo anche la collaborazione delle altre organizzazioni sindacali. Per tornare al trasporto malati, hanno presentato offerte Valtrigno, Croce Gialla, Croce Rossa di Vasto e Chieti e la Provvidenza di Vasto. E quando hanno chiesto di presenziare all’apertura delle buste, la risposta è stata che le offerte sarebbero state aperte a porte chiuse. Il che non è stato gradito dai partecipanti alla gara, che si sono ripromessi di verificare lo stato delle buste presentate. Insomma sfiducia piena nei confronti della Asl e sospetto che il tutto sia servito a prorogare di fatto il servizio, bypassando le contestazioni.

Sebastiano Calella