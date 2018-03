Viabilità. Partono i lavori della Lanciano-Val di Sangro

CHIETI. In mattinata ad annunciare l’avvio di opere di viabilità provinciale il Presidente della Provincia di Chieti, Mario Pupillo, e il Vicepresidente, Antonio Tamburrino, con delega ai lavori pubblici, nel corso della conferenza stampa che si è svolta presso il Palazzo municipale di Lanciano, presente anche il Dirigente ai Lavori Pubblici e alla Viabilità l’ing Carlo Cristini.

A fare il punto delle opere pubbliche in cantiere in provincia di Chieti il Vicepresidente Antonio Tamburrino che ripercorre l’iter dell’intervento Lanciano-Val di Sangro, una delle opere contenute nella programmazione triennale regionale delle OO.PP. 2008-2010 che prenderanno il via da qui ai prossimi mesi estivi: «Finalmente l’Amministrazione provinciale avvierà lavori inspiegabilmente fermi tra quelli approvati dalla Regione in accordo con le quattro province abruzzesi a suo tempo. Con la Lanciano – Val di Sangro tecnicamente andiamo ad adeguare la sezione stradale su categoria C2, mentre in corrispondenza di Villa Elce si modulerà su strada urbana e ci limiteremo alla messa in sicurezza con la realizzazione di marciapiedi. In pratica 2 km di strada in allargamento fino al bivio Rizzacorno, per il resto opere di asfalto fino a Sant’Onofrio per lavori complessivi di 2 milioni di euro, di cui già appaltati 1.462.424 euro aggiudicati con un ribasso del 29,98%».



«Oggi possiamo annunciare che il 16 marzo scorso – dichiara il Presidente Mario Pupillo – abbiamo proceduto alla consegna ed avvio concreto dei lavori di sistemazione della Strada Provinciale Villa Elce Sant'Onofrio finanziato nell'ambito del PTVR 2008-2010 per un importo di € 3.000.000,00. Si tratta dell’arteria Lanciano – Val di Sangro, caratterizzata da un intenso traffico nell’ordine dei 25 mila passaggi giornalieri, i lavori sono finalizzati alla sicurezza della infrastruttura e a rendere più accessibile il collegamento con la zona del Sangro Aventino. Opere in coerenza con la strategia comunale che stiamo portando avanti nella zona frentana e che riguardano anche il ripristino della viabilità della strada Lanciano – Orsogna chiusa a causa della frana che ha interessato Madonna del Carmine, attraverso un intervento di somma urgenza che gli Uffici tecnici stanno definendo».

Nel descrivere i profili tecnici, l’ingegner Cristini, Dirigente del Settore Viabilità evidenzia che «La durata dei lavori previsti per 360 gg e la tratta totale interessata ai lavori è di 3 km. Le somme, visto il ribasso, potranno essere utilizzate secondo le direttive della Regione per ulteriori lavori in direzione di Sant’Onofrio sulle zone ammalorate. Ricordo che il progetto della Lanciano-Val di Sangro ha avuto un iter travagliato per via della condotta Snam primaria, per spostarla oneri insostenibili e allora si è concluso di procedere con adeguamento in sede. Si completerà l’opera con la sistemazione segnaletica per garantire la massima sicurezza stradale».



E interviene anche su l’altra emergenza che preoccupa il territorio frentano l’ing. Cristini: «Inoltre, si sta procedendo all'attivazione delle procedure di somma urgenza per la sistemazione della S.P. 64 Orsogna - Lanciano attualmente chiusa al transito con ordinanza n. 362 del 11/03/2015 per un notevole cedimento stradale. L’intenzione è ripristinare la viabilità e contenere il movimento franoso, con un badget contenuto di 40 mila euro e la ditta incaricata sta facendo un sondaggio ai fini dell’inserimento dei pali».

Infine fa il punto su altri canteri aperti il Vicepresidente Antonio Tamburrino: «Partiti due dei 16 cantieri individuati cui destinare risorse regionali di 800 mila euro e nei giorni scorsi si è proceduto all'appalto dei lavori di rifacimento dei manti ammalorati per complessivi 700 metri nel Distretto n. 3 SP n. 88 Serre e nel Distretto n. 3 SP n. 82 San Vito – Lanciano, entrambi gli interventi sono di € 40.000,00. Invece, per quanto riguarda la S.P. ex S.S. 84 frentana, nell'abitato di Castel Frentano, abbiamo avviato lavori per un importo complessivo di € 200.000,00 e con le economie contiamo di provvedere al rifacimento degli asfalti in direzione Lanciano».





