Asl Pescara, fumi nocivi di formaldeide, arriva la cappa che salva gli infermieri

PESCARA. Si è risolta e conclusa positivamente la pericolosa esposizione alla formaldeide da parte del personale della Asl di Pescara grazie alle segnalazioni inviate all’azienda e ai Nas da parte del sindacato delle professioni infermieristiche Nursind.

La formaldeide (classe di pericolosità 1B) è il composto con volatilità e reattività massime nella classe delle aldeidi, è particolarmente pericolosa per il personale che ne fa uso negli ambienti di lavoro, anche nelle sue forme in soluzione più diluite ed è cancerogena per l'uomo.

Quando si necessita della rimozione o del prelievo di tessuti o organi per l’analisi istologica finale, attraverso la quale il patologo può diagnosticare il tipo di lesione, ai fini della conservazione, bisogna immergere il tessuto o l’ organo prelevato in un contenitore ripieno per un terzo del volume con soluzione tamponata di formaldeide al 4%.

Nella Asl di Pescara al momento della preparazione dei contenitori, il personale, racconta il Nursind, provvedeva a riempire questi ultimi versando la soluzione di formaldeide direttamente dalla tanica commerciale. Ma ciò provocava spesso la facile dispersione del reattivo lungo il piano di lavoro e nell'ambiente di lavoro in genere, oltre che sullo stesso operatore.

«Il personale», chiarisce il dirigente sindacale Andrea Liberatore, «operava con tale leggerezza perché non sarebbe mai stato informato sui rischi derivanti dall'uso di formaldeide in atmosfera libera, né sarebbe mai stato istruito circa le misure minime di sicurezza da adottare nell'uso del reattivo, che consistono semplicemente nel maneggiare questo composto solo sotto cappe aspiranti».

Nelle lettere inviate nei mesi scorsi alla Asl e ai Nas si chiedeva l'attuazione immediata di misure di prevenzione primaria con interventi sulla ventilazione, adozione di cappe e banchi aspiranti, dotazione dei lavoratori di opportuni mezzi di protezione individuali, e di prevenzione secondaria con aumento periodicità della sorveglianza sanitaria.

La settimana scorsa la Asl di Pescara ha quindi messo fine al problema istallando finalmente l’agognata cappa di aspirazione, un risultato accolto, dal Segretario provinciale Nursind Antonio Argentini e dal direttivo provinciale Nursind , con molta soddisfazione.