Asl Chieti: due anni per una mammografia (col ticket), subito a pagamento

CHIETI. «Da circa tre anni mia moglie effettua mammografie di controllo all’ospedale di Chieti per tenere sotto osservazione alcuni noduli. Abbiamo provato a chiamare il Cup di Chieti per prenotare e ci hanno dato questo numero dedicato: 0871-358082, che risulta sempre spento. Anche sul sito internet Asl per il Cup delle mammografie c’è lo stesso numero. Abbiamo provato a mandare un fax allo 0871-357919, ma nessuno ci ha risposto».

E’ questo uno dei tanti messaggi di protesta e di segnalazione che l’Urp “lavora” e smista ai dirigenti dei servizi, rispondendo anche agli utenti. Ed a febbraio l’Urp ha inviato più comunicazioni interne indicando centinaia di proteste sul mancato funzionamento del telefono Cup, rimaste senza esito.

Ed anche se PrimaDaNoi.it ha dato sempre atto di questo impegno, l’Urp si lamenta perché «così si mette in cattiva luce questo ufficio».

Tornando ai disservizi Cup, sia nei giorni scorsi sia oggi, sul sito Asl Chieti, è in bella evidenza una coppia di numeri telefonici da cliccare per accedere alle prenotazioni Cup. E c’è anche un altro messaggio che porta a pagine interne, dove però, tra le altre indicazioni, tornano gli stessi numeri. Dalle prove eseguite e dalle informazioni assunte, appare un primo mistero: il numero “unico” (non numero verde) e cioè a pagamento 848000952 non esiste più da anni, ma continua ad essere indicato. Mentre risulta attivo il secondo 800324632. Anche qui però c’è un secondo mistero, una specie di caccia al tesoro: questo numero non è raggiungibile da cellulare, ma solo dal telefono fisso, mentre da cellulare bisogna chiamare il numero fisso 0871-357990.

Questo almeno secondo le modalità di una circolare Asl interna che modificava questi numeri dal 4 novembre 2013 e che era stata adottata per migliorare il servizio. Si riteneva infatti di “aiutare” l’utente a telefonare, ponendogli subito un primo ostacolo: “con quale telefono chiamo?” e chiamo il numero verde gratuito, quello a pagamento (7,9 cent allo scatto più 1,4 cent al minuto) o il fisso? Superato questo ostacolo, il bello è che nessuno risponde.

«Siamo alle solite – commenta Aldo Cerulli, Cittadinanza attiva - quando porremo rimedio a questa scandalosa situazione dato che il dg non prende provvedimenti? E’ una situazione non più tollerabile soprattutto quando si magnifica l’ottima senologia di Ortona e non si riescono a prenotare le mammografie. Io sono anni che mi batto per favorire un pò di efficienza, ma a tutti i livelli ho sempre incontrato solo un muro di gomma e nessuna risoluzione efficace. E’ ora di finirla con questi comportamenti offensivi verso le necessità ed i diritti degli utenti».

Non sarà facile, in assenza assoluta di trasparenza, conoscere le liste di attesa di tante prestazioni e delle mammografie in particolare, che non conoscono nemmeno gli addetti allo sportello. Allora si deve cliccare sul sito per prenotare e scoprire che a Chieti per trovare un posto per la mammografia bisogna arrivare al 3 gennaio 2017 (letto bene: 2017) e la stessa data per una mammografia breve, quelle che andrebbero effettuate entro 10 giorni: 3 gennaio 2017.

Un pò meglio va ad Ortona: 11 gennaio 2016 per la mammografia normale, 28 dicembre 2015 per quella breve.

Né va molto meglio per altre prestazioni oppure per le improvvise emergenze di qualche ambulatorio. Come ad Endocrinologia (esame alla tiroide), quando sono saltati tutti gli appuntamenti per indisponibilità dei medici, ma nessuno ha avvertito gli utenti.

E come capita per altri ambulatori ancora. Insomma il settore prestazioni specialistiche e liste di attesa è allo sbando ed ognuno si muove in libertà, senza tener conto delle esigenze dell’utenza. Sembrano funzionare solo i turni aggiuntivi a pagamento, per le mammografie come per altro. E così, se paghi, mammografia subito, ecografia subito, visita dermatologica o altro subitissimo.

Sarebbe bello conoscere se c’è un equilibrio tra il numero delle prestazioni a pagamento e quelle con il ticket. Oppure se c’è un ristretto numero di radiologi, dermatologi, internisti, urologi ecc. che beneficiano di questo sistema. Perché un altro mistero è che se un maschietto ha bisogno di un’ecografia prostatica transrettale, la può fare a Lanciano, Tollo e Vasto tra maggio ed giugno. Altrove no, non ci si può ammalare a Chieti. Mentre a pagamento l’esame è immediato a Chieti e Vasto. E quando un ospedale pubblico diventa la succursale di un ambulatorio privato, c’è qualcosa che non va in chi governa le liste di attesa, i calendari delle visite ed i rapporti con i medici interni.



Sebastiano Calella