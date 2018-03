Ospedale di Pescara, parte l’ampliamento del Punto nascita

PESCARA. «Farsi trovare pronti al momento dell’attivazione del Punto nascita di Pescara come terminale delle richieste del territorio, nel caso delle preventivate chiusure dei Punti nascita di Penne, Atri ed Ortona, ma anche Sulmona».

E’ stato questo il filo conduttore della conferenza di servizi che si è tenuta ieri alla direzione generale Asl di Pescara, su iniziativa del manager Claudio D’Amario che ha convocato i responsabili del Dipartimento materno-infantile e gli uffici tecnici ed amministrativi.

«Con la preventivata chiusura dei Punti nascita – ha detto D’Amario - è molto probabile che le partorienti, anche soltanto per una questione di viabilità, ma speriamo anche per l’eccellenza del servizio, possano dirigersi proprio all’ospedale di Pescara che così potrebbe passare dai 2.300 parti/anno ai 3.500 possibili, aggiungendo circa 1.200 parti in arrivo dal territorio extra Asl. Quindi da oggi dobbiamo progettare questo futuro che poi non è tanto lontano».

La soluzione su cui la Asl sta lavorando è quella di utilizzare il “palazzo rosso” che sorge a confine con il vecchio ospedale e che in parte è stato già ristrutturato. Qui verrebbero realizzati tutti i lavori per creare una zona destinata al parto fisiologico, mentre le urgenze e le complicanze verrebbero trattate – come oggi – nel blocco operatorio che è attivo nel nuovo ospedale. Si tratta insomma di programmare per tempo il bando per questi lavori e probabilmente, da quello che si è detto ieri, già nella prossima estate si potrà dare inizio a questo iter amministrativo.

«Si tratta di utilizzare questa opportunità per realizzare un Punto nascita all’avanguardia nell’assistenza al bambino ed alla donna, anche dal punto di vista logistico, direi alberghiero – ha concluso D’Amario – verranno create le case del parto e sarà assicurata alle donne ed al bambino non solo la massima sicurezza ma anche un’accoglienza di livello. Solo partendo per tempo possiamo farci trovare pronti ed evitare quelle tragedie di cui la cronaca ci informa».



Sebastiano Calella