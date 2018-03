Punto nascita Sulmona, 23 sindaci uniti per salvare il presidio: «non ci arrendiamo»

SULMONA. Continua il confronto tra comunità locale e regione sul fronte del taglio dei punti nascita.

Il sindaco di Sulmona, Giuseppe Ranalli e il consigliere regionale Andrea Gerosolimo, insieme ad una folta delegazione di sindaci dei Comuni della zona, hanno incontrato a Pescara il presidente della Regione Luciano D’Alfonso, l’assessore Regionale Silvio Paolucci e dirigenti e funzionari dell’Assessorato regionale alla Sanità per affrontare il problema del Punto Nascite presso l’ospedale sulmonese.

E’ venuto fuori un confronto serrato, molto articolato, nel corso del quale il sindaco Ranalli ed i suoi colleghi del Centro Abruzzo hanno esposto le ragioni del territorio che non può essere privato di un servizio fondamentale di grande rilevanza sociale.

Anzi, è stato chiesto ai rappresentanti della Regione di puntare ad un potenziamento del servizio attraverso il trasferimento nell’ala nuova dell’Ospedale, alla conclusione delle procedure relative al bando di concorso per il posto di Primario, la individuazione di eccellenze capaci di garantire una diversa qualità del servizio sanitario nel Centro Abruzzo.

D’Alfonso, pur condividendo in pieno la battaglia che si sta portando avanti, ha spiegato alla delegazione la strategia della Regione dettata da regole rigorose e obbligate imposte dal Governo per superare l’emergenza del momento e la difficile fase di transizione per uscire dal Commissariamento della Sanità ma che, tuttavia, non impedisce di puntare da subito da parte della Giunta regionale ad alcune misure forti ed investimenti certi (a cominciare dai 54 mln per il nuovo Ospedale) capaci di restituire la necessaria fiducia non solo ai cittadini ma anche agi operatori sanitari e agli amministratori locali.

Intanto sarà istituito da parte della Regione un apposito tavolo tecnico (Regione – Amministratori locali) delle quattro città (Sulmona – Penne – Ortona ed Atri) interessate alla vicenda dei tagli del punto nascite per seguire da vicino tutti gli sviluppi del processo di riorganizzazione e presto sarà organizzato un apposito incontro con il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin.

La delegazione dei sindaci della zona tornerà a riunirsi lunedi prossimo alle 16:00 a Palazzo San Francesco, insieme alle forze sindacali, per una valutazione sulle risultanze emerse dall’incontro e soprattutto per organizzare al meglio la presenza martedì mattina in occasione della seduta del Consiglio Regionale dove sarà affrontato il problema.

«Il messaggio forte che volevamo dare al presidente della Regione – ha commentato il sindaco Ranalli – è arrivato dai ventidue sindaci presenti al confronto che sono apparsi coesi e determinati. Il territorio non si arrende, nonostante le tante difficoltà che questa battaglia comporta e saprà lottare in maniera unitaria fino in fondo».

Il consigliere regionale Andrea Gerosolimo dichiara di essere pronto a sostenere con la massima determinazione ogni iniziativa dei sindaci del territorio mirata a tutelare il diritto alla salute dei cittadini.