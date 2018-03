Cup regionale, dopo il Consiglio di Stato l’aggiudicazione definitiva alla Gpi

ABRUZZO. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso contro l’aggiudicazione del Cup regionale alla Gpi.

E quindi diventa definitivo il servizio finora attivato solo provvisoriamente. Cade così l’ultimo ostacolo sulla strada della normalizzazione del servizio regionale di prenotazione delle prestazioni Asl e da oggi la Gpi è chiamata ad applicare il contratto che la lega alle Asl abruzzesi.

Il giudici ha dichiarato infondato il ricorso del Cns, Consorzio Nazionale Servizi che raggruppa decine di coop, che aspirava a subentrare nel servizio Cup, dopo una lunga serie di ricorsi al Tar dovuti all’iniziale esclusione della prima aggiudicataria e cioè l’Ati Nike-Gesan.

La Asl di Chieti aveva aggiudicato la gara a questa associazione di imprese, salvo poi revocare l’incarico per la mancata e/o insufficiente presentazione da parte dei rappresentanti legali della Nike della dichiarazione prevista sull’inesistenza di procedimenti penali vecchi o nuovi in capo agli amministratori Nike. Questo aspetto, previsto dalla legge, è stato il motivo della revoca dell’appalto, anche se l’Ati esclusa ha motivato la carenza riscontrata con il fatto che si trattava di vecchie vicende, ormai superate. Ma questo non è bastato. Dopo l’esclusione di Nike-Gesan, la Asl di Chieti – capofila per l’appalto nella Regione – ha chiesto all’Autorità di vigilanza per gli appalti pubblici se la graduatoria poteva scorrere al secondo classificato, cioè il Cns, o se doveva ricalcolare il punteggio tra questo consorzio e la terza classificata Gpi «con un confronto a coppie».

Ottenuto l’ok, la Asl Chieti ha proceduto al ricalcolo del punteggio ed alla fine la Gpi ha prevalso, con tanto di ricorso da parte del Cns, oggi bocciato con la compensazione delle spese. Di qui il via libera a questa Ati (composta da Gpi, Consorzio cooperative sociali S.g.s, Consorzio Target sinergia consortile ed Exprivia) chiamata ad un servizio difficile da gestire, viste le molteplici esigenze dei cittadini utenti e dei dipendenti del Cup.



Sebastiano Calella