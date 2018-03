Malati psichiatrici: ecco il “pretesto” per chiudere Guardiagrele

GUARDIAGRELE. C’è un documento ufficiale della Asl di Chieti che spiega le motivazioni del trasferimento della Clinica Psichiatrica dall’ospedale di Guardiagrele in direzione degli ospedali di Lanciano, Ortona e Chieti. Si tratta della relazione dell’Unità operativa che valuta l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie e che attraverso le cartelle cliniche di alcuni ricoverati psichiatrici spiega come per quei malati fosse impossibile (ed anche pericoloso) restare lì.

Così si legge infatti nel documento firmato dalla dottoressa Annabella Antonucci (che ha effettuato l’ispezione insieme ai colleghi Anna Elina Gambino e Giuseppe Vitolla) dopo aver analizzato 13 cartelle cliniche dei ricoverati, in presenza del primario prof. Massimo Di Giannantonio e degli altri medici del reparto Guido D’Innocenzo e Carlo Paladini.

In particolare tre casi hanno dimostrato che le patologie di cui erano e sono affetti questi malati (ulcera necrotica infetta alla gamba destra, anemia mediterranea, episodio sincopale notturno) non potevano essere opportunamente affrontate all’ospedale di Guardiagrele. Così come altre cartelle riportavano episodi acuti di difficile gestione in quel reparto, che ha alle spalle un ospedale poco attrezzato per le emergenze riscontrate.

In conclusione la relazione, inviata al direttore regionale della sanità Angelo Muraglia, al manager Asl Francesco Zavattaro ed al primario Di Giannantonio, evidenzia due criticità importanti: la prima è l’inappropriatezza dei ricoveri, provenienti per la maggior parte dal SS.

Annunziata di Chieti, la seconda è la necessità di un supporto multi specialistico per questi pazienti, per i quali – soprattutto quelli in Tso, trattamento sanitario obbligatorio – in caso di necessità è sconsigliabile il trasporto in ambulanza. Fin qui il documento, che è preciso e dovrebbe da solo sgonfiare le polemiche sul trasferimento immediato di questi malati, da parte di chi protesta senza conoscere e leggere i documenti, come se fosse possibile prescindere dal parere dei tecnici quando si parla di salute.



Il problema però nasce dal fatto che questo trasferimento si inserisce in un lungo contenzioso sul destino dell’ospedale di Guardiagrele e semmai la relazione Asl sembra la classica “pezza a colori” che copre una situazione ben più complessa. Infatti giustificare il trasferimento di tutto il reparto con questi motivi è molto strumentale, in quanto anche in passato ci sono state situazioni analoghe di difficoltà per l’assistenza ai problemi sanitari acuti, ma questo non ha comportato il trasferimento della Clinica Psichiatrica. In realtà questa relazione è stato il pretesto giusto al momento giusto per smuovere una situazione che rischiava di incancrenirsi senza vie di uscita. Il problema di fondo è la battaglia per la sopravvivenza di Guardiagrele come ospedale rispetto al Piano di rientro dai debiti dell’Ufficio commissariale che ha cancellato i piccoli ospedali. In realtà questa difesa ad oltranza dell’ospedale locale è stata meno dura dove (ad esempio Gissi) le forme alternative di assistenza territoriale sembrano funzionare meglio. A Guardiagrele invece siamo ancora all’anno zero, con l’ospedale da chiudere in un territorio ancora sguarnito. Perciò appare forzata quest’ultima iniziativa Asl: si depaupera l’ospedale cancellando uno degli ultimi reparti funzionanti, ma non arrivano gli 80 posti letto che pure l’assessore Silvio Paolucci ha promesso. E soprattutto non si modifica così l’assistenza territoriale che i cittadini chiedono di ampliare.



Sebastiano Calella