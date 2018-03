Tsa L'Aquila tra i big d’Italia. Riconosciuto il «rilevante interesse culturale»

L'AQUILA. Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo dell'Aquila riconosciuto come Teatro di Rilevante Interesse Culturale per il triennio 2015-2017 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Lo rende noto lo stesso Mibact aggiungendo che il riconoscimento giunge dopo che la Commissione consultiva per la prosa, presieduta dal professor Luciano Argano, ha terminato l'esame delle domande pervenute, sulla base dei progetti presentati.

«La Commissione ministeriale - dice la senatrice del Pd Stefania Pezzopane - si è riunita e ha deciso di accettare il progetto, ambizioso e frutto di un gran lavoro collettivo, per il rilancio del Teatro stabile d'Abruzzo dell'Aquila che sarà uno dei 19 Teatri di rilevante interesse culturale d'Italia. E' una grande e bella notizia per la nostra città e la nostra regione. Nel ringraziare tutti - prosegue - a partire dal direttore del ministero Salvo Nastasi, ricordo che è stato un lavoro di squadra e hanno vinto l'ottimismo e l'ambizione di avere un grande e innovativo teatro a L'Aquila».

E sono 16 in totale i teatri riconosciuti di interesse nazionale per il triennio 2015-2017, che si aggiungono ai tre già indicati la settimana scorsa.

La commissione, si legge nella nota diffusa dal ministero, ha deciso di riconoscere quali Teatri di Rilevante Interesse Culturale per il triennio 2015-2017, sulla base dei progetti presentati, «le seguenti realtà, che si aggiungono alle tre già riconosciute nella precedente seduta: Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, l'Associazione Centro Teatrale Bresciano, Marche Teatro di Ancona, il Teatro dell'Elfo di Milano, il Teatro Franco Parenti di Milano, la Fondazione Teatro Due di Parma, la Fondazione Luzzati Teatro della Tosse di Genova, la Fondazione Teatro Piemonte Europa di Torino, il Teatro di Bari, il Teatro di Sardegna di Cagliari, la Fondazione Teatro Metastasio di Prato, l'Ente Autonomo Teatro Stabile di Bolzano, il Teatro Stabile Sloveno di Trieste, il Teatro Stabile dell'Umbria di Perugia e Casanova Teatro di Roma (Eliseo)».

La commissione ha inoltre riconosciuto 'centri di produzione teatrale' la Fondazione Teatro di Napoli Nuova Commedia, la Casa del Contemporaneo di Salerno, la Baracca di Bologna, l'Accademia Perduta Romagna Teatri di Forlì, il Ravenna Teatro, il CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia di Udine, il Teatro del Buratto di Milano, la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, la Fondazione Sipario Toscana di Cascina (PI), la Piccionaia di Vicenza.

Nelle prossime sedute la commissione proseguirà a valutare il riconoscimento di ulteriori centri di produzione, oltre a esaminare le rimanenti istanze del settore prosa.