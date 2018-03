Punti nascita, «partorisca altrove, Sulmona chiude». Scatta indagine interna dell’Asl

SULMONA. Il parto programmato è alle porte, la valigia è chiusa e la tensione si fa sentire.

Il suo secondo bambino dovrebbe nascere tra quattro giorni, ma i medici del reparto di Ostetricia dell'ospedale di Sulmona la invitano a partorire altrove, a Pescara, Chieti o L'Aquila, «perché la chiusura del punto nascita di Sulmona è imminente».

Lo racconta su Facebook una donna residente nel capoluogo peligno. Recatasi ieri mattina in ospedale per il monitoraggio si è sentita rivolgere un chiaro invito a scegliere un nosocomio diverso. E’ l’unica? Anche altre donne hanno ricevuto lo stesso invito? E come mai dal momento che non c’è ancora nessuna direttiva precisa? La donna protesta: «ditemi come vi sentireste a dover affrontare un secondo cesareo in un ospedale dove non conoscete nessuno e dove nessuno conosce voi e la vostra storia clinica? Non sono da denuncia? Io credo di essere sprofondata in depressione».

Quella della chiusura dei punti nascita è una bomba che sta per esplodere. Da una parte c’è il Governo che mette le cose in chiaro: vanno chiusi quelli insicuri e quelli che sono sotto la soglia dei 500 parti all’anno. Chi non si adegua sarà commissariato. Ma i cittadini e gli amministratori locali (pronti ad impugnare il provvedimento davanti alla giustizia amministrativa) non approvano questa linea di tagli come hanno dimostrato le manifestazioni di protesta dei giorni scorsi.



Sull'episodio denunciato su Facebook dalla donna di Sulmona, però, c’è ancora da fare chiarezza: il manager della Asl Avezzano L'Aquila Sulmona, Giancarlo Silveri, ha disposto l'apertura di un'indagine interna, annunciando provvedimenti disciplinari per gli eventuali responsabili. Nel mirino sarebbero i medici che, visitata la donna, le hanno anche consegnato una fotocopia della cartella clinica.

«Il Punto Nascita di Sulmona è e resta aperto fino a quando non ci sarà una direttiva precisa della direzione» dichiara il manager. Il piano del decreto commissariale firmato dal governatore dell'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che prevede la chiusura di altri tre punti nascita (Atri, Penne, Ortona) oltre a quello di Sulmona, comprende infatti la stesura di un cronoprogramma entro due mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso e la sua messa in opera entro due anni.