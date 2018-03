Deve maxi risarcimento alla Asl e si disfa dell’immobile ma la Corte dei Conti non perdona

PESCARA. Una condanna alla Corte dei Conti da 376 mila euro ma il debitore non ha soldi, non ha uno stipendio nè pensione o beni intestati.La procura generale ha chiesto però l’annullamento della separazione tra l’uomo, Carlo Lepore, addetto all'Ufficio Cassa del Centro Unico Prenotazioni del Presidio Ospedaliero di Penne fino al maggio del 2011, e sua moglie.Secondo l’accordo di separazione il marito aveva ceduto gratuitamente l’immobile (dove entrambi risiedono ancora insieme) alla sua donna la quale a sua volta aveva rinunciato a chiedere all’ex gli alimenti. Ma per i giudici la separazione sarebbe stata in realtà fittizia e finalizzata solo a sottrarre il bene ad eventuali pignoramenti da parte dei creditori.L’annullamento è arrivato sebbene la separazione consensuale (datata 2012) dei due fosse antecedente alla maxi condanna (datata 2013) ma comunque richiesta e ottenuta in un periodo in cui l’uomo sapeva già del procedimento a suo carico.Lepore ha lavorato alla Asl di Penne fino al 2011 poi l’Asl lo ha licenziato in tronco, ritenendolo responsabile di una montagna di ammanchi.Il caso è scoppiato a gennaio del 2011 quando Davide Grande, in qualità di coordinatore amministrativo presso il presidio ospedaliero e Cassa Cup di Penne, ha presentato denuncia-querela per una serie di ammanchi relativi a ticket sanitari effettivamente pagati dai pazienti e, poi, arbitrariamente rimborsati da Lepore.La Corte dei Conti ha riconosciuto la responsabilità dell’uomo e a novembre del 2013 ha condannato l’uomo al risarcimento del danno erariale. In sede penale Lepore ha patteggiato. Ma di soldi per risarcire l’Asl, come detto, Lepore non ne ha. Da qui la decisione della Procura generale di chiedere di annullare l’atto di separazione e la cessione della metà della casa all’ex moglie.Secondo l’accusa «la sequenza temporale confermava l’astuzia dell'operazione negoziale e la fittizia separazione poiché essa e la contestuale assegnazione dell'immobile erano successive sia rispetto alla scoperta dell'ammanco da parte della Asl sia all'avvio del procedimento penale» tanto che la storia era già finita anche sui giornali.Sempre secondo la procura anche la donna non avrebbe potuto non avere consapevolezza delle vicende che avevano coinvolto il coniuge «tanto più che all'epoca dei fatti i due convivevano proprio nell'appartamento oggetto di disposizione in sede di separazione dei coniugi».«E’ evidente», scrivono i giudici della Corte dei Conti, che la cessione dell’immobile e forse anche la separazione personale erano state «preordinato per pregiudicare il soddisfacimento del credito erariale».Infatti Lepore, viene ricostruito nella sentenza, alla data dell’ assegnazione immobiliare alla moglie (avvenuta il 10 gennaio 2012) aveva già ricevuto contestazioni verbali degli ammanchi della Cassa Cup,era già stato denunciato alla Procura delle Repubblica presso il Tribunale ordinario, aveva formalmente avuto conoscenza della contestazione disciplinare ed era stato licenziato. Inoltre aveva già impugnato il licenziamento al Tar (respinto) e gli era già nota l'esistenza del procedimento penale.«E', quindi, pacifico», insistono i giudici, «che sia Lepore che la moglie «erano perfettamente a conoscenza dei fatti, sia perché conviventi, sia perché le notifiche di tutti gli atti giudiziari sono state eseguite a mani della figlia nell'abitazione dove viveva la famiglia e dove risulta ancora residente il Lepore».Dunque «l’assegnazione della quota di ½ di comproprietà dell'immobile da parte del Lepore al coniuge è stata effettuata con il chiaro intento di alleggerire il proprio patrimonio ledendo, così, le ragioni del credito vantato dall’erario».Alessandra Lotti