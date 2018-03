«La Cardiochirurgia di Chieti è un centro di eccellenza»

CHIETI. «La Cardiochirurgia di Chieti funziona e le critiche della Cgil si basano su dati non corretti, almeno per quanto riguarda il numero e la qualità degli interventi». Gabriele Di Giammarco, primario universitario del reparto, risponde con i dati ufficiali del Programma nazionale esiti (Pne) e dell’Agenzia nazionale e regionale per i servizi sanitari.

«Il Pne tiene conto di alcuni indicatori di risultato per le attività assistenziali e i dati posizionano la Cardiochirurgia di Chieti nei primi posti della graduatoria per la bassa mortalità a 30 giorni – spiega Di Giammarco – successivamente i dati dell’Agenzia hanno prodotto gravi malintesi e allarmismi che spinsero la stessa Agenzia ad effettuare incontri di area per chiarire che l’intenzione non era quella di creare graduatorie distinguendo “buoni e cattivi”».

Secondo la ricostruzione del prof. Di Giammarco, intanto una bozza di Decreto Legge prevedeva due criteri per l’accreditamento dei Centri di Cardiochirurgia: mortalità per bypass coronarico isolato e per chirurgia valvolare isolata «4%, in presenza di un numero di interventi di bypass coronarico isolato superiore a 200 per anno. Contestualmente l’Agenzia sanitaria nazionale pubblicava una valutazione dei Centri dalla quale una simulazione elaborata dalla Sicc (società italiana di Cardiochirurgia) vedeva accreditabili solo 16 Centri su 106 e risultavano esclusi Centri importanti quali gli ospedali San Raffaele e Niguarda di Milano, le Molinette di Torino, l’ospedale di Padova, il Centro cardiologico Monzino di Milano ed i Policlinici Sant’Orsola di Bologna, le Scotte di Siena e San Matteo di Pavia».

«La mortalità accertata per la Cardiochirurgia di Chieti - precisa perciò il primario - si attestava intorno al 2% per entrambe le tipologie di intervento. Il che equivale a dire che la qualità delle prestazioni cardiochirurgiche a Chieti è elevata e quindi l’eccellenza del Centro ancora una volta viene confermata».

«Quanto al volume degli interventi nell’anno di riferimento (2012-2013)», aggiunge, « sono 368 i bypass coronarico e quindi ad una manciata di interventi dalla soglia finora utilizzata per l’accreditabilità che era di 400. Però sta per essere approvata una nuova soglia di 250 interventi complessivi/anno. E la Cardiochirurgia di Chieti risulta essere abbondantemente al di sopra della soglia in quanto, pur nelle difficoltà strutturali, ha effettuato nello scorso anno 335 interventi complessivi di cui 203 bypass coronarici».

Per la carenza dei medici e per le questioni più strettamente sindacali, il primario rimanda alle decisioni della direzione medica del SS. Annunziata «che è impegnata quotidianamente alla soluzione dei problemi sorti», che in parte saranno superati con l’inaugurazione della nuova sede del reparto.



s. c.