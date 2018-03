Ospedale Chieti, Cgil:«Cardiochirurgia in difficoltà»

CHIETI. La Cgil Fp con il segretario provinciale Sergio Zinni e la Cgil medici aziendale con Maria Piccone denunciano «la latitanza della dirigenza Asl sia per la tutela dei diritti basilari del personale medico della Cardiochirurgia, sia per la gestione interna conflittuale del reparto».

Il tutto in un quadro che – secondo la Cgil – sembra ispirato da un progetto che tende a «massacrare» quello che un tempo «era considerato un fiore all’occhiello della sanità abruzzese».

Secondo il sindacato, ci sarebbero problemi ed emergenze più volte denunciati e mai risolti: si va dall’omesso delle ferie maturate, alla mancanza di riposi compensativi, al numero delle reperibilità superiore a 10 mensili, all’inadeguata utilizzazione del personale in sala operatoria ed alla carenza di infermieri.

Ma ci sarebbe anche un incomprensibile sovraccarico di lavoro per due soli chirurghi, il che tra l’altro non consentirebbe la crescita professionale degli altri medici di reparto. Inoltre – prosegue la Cgil – c’è stata una «drastica riduzione del numero di sedute operatorie che ha portato negli ultimi anni ad un crollo del numero di interventi, nemmeno 400 del 2014 (400 interventi l’anno è il requisito minimo indispensabile per essere accreditati e giustificare gli elevati costi di questa disciplina). Tutto ciò comporta che la lista d’attesa diventi obsoleta, una sola seduta giornaliera spesso viene occupata da interventi “urgenti”, quindi non è in grado assolutamente di assicurare un adeguato smaltimento dei pazienti in lista. Inoltre la degenza media preoperatoria di circa 19 gg. assorbe tutti i costi del ricovero, ancor prima di effettuare l’intervento».

«Il direttore generale che si sta prodigando per il trasferimento di cardiochirurgia nella nuova palazzina – chiede la Cgil - si accorge della gravissima situazione in cui versa questo reparto oppure aggirandosi nel deserto che ha creato nella sanità teatina vede il miraggio del fiore all’occhiello che cardiochirurgia di Chieti era appena un decennio fa? Vuole affrontare la situazione per porre rimedio alla decadenza a cui assistiamo oppure se ne resta inerte perché ha deciso di chiudere Cardiochirurgia a Chieti? Sappiamo che non è nuovo a questo tipo di latitanza, perché nonostante abbia ricevuto un bel papiro dal Mef con numerosi rilievi sulla gestione amministrativa, continua a fare a meno del Direttore Amministrativo che non ha ancora provveduto a nominare. Perché?»

