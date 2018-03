Risonanze magnetiche a Chieti: infermieri fermi dal 1° marzo?

CHIETI. «Nella busta paga di febbraio 2015 non verranno pagati i turni aggiuntivi effettuati dal personale infermieristico per le risonanze magnetiche all’Itab (istituto di tecnologie avanzate biomediche della d’Annunzio)? E’ una storia che va avanti dal mese di ottobre, perciò si comunica che dal 1° marzo gli infermieri utilizzati non effettueranno più nessun turno di servizio».

Firmato Fabio Agosta, Cgil. Questa la sintesi del messaggio inviato dal sindacato alla direzione generale della Asl di Chieti. Quasi una dichiarazione di guerra, dopo i tentativi di mediazione per superare questa crisi nei rapporti amministrazione Asl-infermieri, cioè parte del personale utilizzato per le Risonanze magnetiche all’Itab, in forza della nuova convenzione con il “Centro di Ateneo Itab”.

«Circa un anno fa la Asl ha bandito un corso di formazione per il personale infermieristico di emergenza. Dopo il corso, sono iniziati i turni degli infermieri che debbono essere presenti obbligatoriamente a fianco degli anestesisti, durante le Risonanze con mezzo di contrasto – spiega Fabio Agosta - questo lavoro di 6 ore, svolto legittimamente nel giorno di riposo, era considerato aggiuntivo rispetto all’orario di lavoro e ci veniva pagato a parte. Ora la direzione Asl ha cambiato idea e noi che siamo in 30 minacciamo lo stop. Forse era meglio parlarne insieme».

Questa contestazione si inquadra nel difficile rapporto con i sindacati che da sempre connota la gestione della Asl di Chieti oppure c’è di più?

Ad esempio la frettolosa convenzione con il “Centro Itab” dell’UdA, peraltro contestata come illegittima dalla Fondazione della d’Annunzio che fino allo scorso anno aveva gestito le Risonanze magnetiche. Oppure la necessità Asl di risparmiare sul costo del personale infermieristico (mai sui premi dei dirigenti che decidono questi contratti….), visto che questa nuova convenzione presentata come «un risparmio» in realtà non lo è.

Sembra infatti, da quello che filtra con difficoltà, che la Asl paghi 800 mila euro all’UdA per l’uso del “Centro Itab” (illegittimo anche questo, secondo l’esposto dell’avv. Roberto Colitti per conto di Franco Cuccurullo, presidente della Fondazione d’Annunzio).

Ma a questo “affitto” la Asl deve aggiungere il costo degli anestesisti (che sono quelli della Asl e che svolgono il loro lavoro secondo i turni dell’ospedale), quello degli infermieri e quello dell’ambulanza (servizio affidato alla Croce rossa senza gara e svolto con un mezzo che non sembra aggiornato per l’emergenza).

Un vero risparmio? Non si direbbe, se si pensa che negli anni scorsi il contratto con la vecchia Fondazione costava – chiavi in mano – solo poco più di 1 milione: la Asl infatti si limitava a “fornire” i pazienti, che poi venivano restituiti con il referto al seguito.



Sebastiano Calella