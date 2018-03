Piano Di Sacco, «allarme cattivo odore. Serve centralina Arta»

CITTA’ SANT’ANGELO. «A Piano di Sacco si bruciano rifiuti per ricavare energia, questa è la verità, con buona pace delle istituzioni che si trincerano dietro un "tutto è in regola", ma i cittadini sono allarmati, vedono alzarsi colonne di fumo maleodorante e ammassare rifiuti in quantità notevoli».

La denuncia arriva dai consiglieri comunali del gruppo Maurizio Valloreo, Matteo Perazzetti, Lucia Travaglini, Roberto Ruggieri

Proprio per questo l'opposizione ha ritenuto di dover chiedere un «segnale concreto» e nel Consiglio Comunale dello scorso 29 gennaio ha presentato una mozione con la quale sollecita il sindaco a richiedere all'Arta l'installazione di una centralina per monitorare la qualità e quantità dei fumi emessi nell'aria dallo stabilimento Terraverde durante la combustione dei CSS(combustibili solidi secondari ricavati dalla triturazione dei rifiuti).

«La tutela della salute e dell'ambiente necessitano di interventi urgenti e concreti a nostro avviso», dicono i consiglieri, «il rimbalzare responsabilità e decisioni, seve solo a dilatare i tempi e le attese e non dà nessuna risposta ai cittadini allarmati e già duramente messi alla prova dal colossale incendio di Terraverde del 2011. Purtroppo ad oggi nessuna risposta è stata data alla nostra mozione che dunque torniamo a rivolgere al sindaco Gabriele Florindi, affinchè prenda una posizione netta sulla questione e si attivi immediatamente».

La proposta dei consiglieri di minoranza resta una misura d'urgenza, «nelle more dei necessari e importanti approfondimenti della questione riguardante la riapertura di uno stabilimento già teatro dell'incendio del 2011, a seguito del quale continuiamo a vedere e riscontrare le conseguenze negative, molte delle quali purtroppo temiamo di poterle conoscere solo col passare del tempo».



A fine ottobre 2014 la ditta Terraverde ha avviato l'attività nell'impianto di Piano di Sacco che prevede a partire dai rifiuti la produzione di 35mila tonnellate annue di combustibile solido secondario (Css), di cui 10mila tonnellate l'anno verranno usate in loco per produrre energia elettrica tramite gassificazione.

Il sito su cui è ubicato l'impianto è già stato teatro, nel 2011 di un incendio di dimensioni colossali

Nei mesi scorsi alcune associazioni veicolando la preoccupazione dei cittadini, hanno già segnalato ai vari Enti ed Autorità tra cui il Comune di Città Sant'Angelo, la presenza di cumuli di rifiuti all'interno del piazzale dello stabilimento, ma anche l'emissione di fumi e vapori.

Il Comune di Città Sant'Angelo ha segnalato l'opportunità di controlli ad Arta e Comando Forestale.