Ticket pazienti Adi, «si paga anche all’Asl di Pescara», quando è il politico a pagare...

PESCARA. I pazienti in Adi, assistenza domiciliare integrata, a Chieti pagano il ticket. Lo avevamo scritto alcuni giorni fa e a segnalarlo era stato l’intersindacale.



Walter Palumbo aveva spiegato: «non vengono più accettate impegnative con la dicitura Adi inserita nella casella riservata all’esenzione sulla ricetta Ssn, a meno che i pazienti non abbiano titolo ad una esenzione per patologia, per invalidità civile e per reddito».

Una ‘anomalia’ che l’intersindacale definisce «gravissimo» visto che da quando è stata attivata l’Adi (quasi venti anni) nessun paziente è stato mai assoggettato al pagamento di ticket per tutte le prestazioni necessarie durante la sua permanenza in questo regime assistenziale.

Oltre a non arrivare nessun chiarimento sulla questione adesso è spuntata un’altra novità.

La stessa cosa, infatti, capita anche a Pescara, come racconta Mario Amicone, direttore generale dell’Arta che per una vicenda personale si è trovato a scontrarsi con questo problema.

Amicone racconta a PrimaDaNoi.it: «confermo che anche alla Asl di Pescara si paga il ticket per medicinali e prestazioni radiologiche (però le siringhe sono gratis). Ma c'è un aggravante: ad una paziente barellata per frattura vertebrale dopo 40 giorni di riposo a letto lo specialista ortopedico Adi prescrive il busto ortopedico e riabilitazione domiciliare. Ma il Servizio Riabilitazione a cui mi sono rivolto per l'autorizzazione mi ha risposto che per aver diritto alla fornitura ed alle prestazioni richieste devo portare la certificazione di Invalido Civile o la domanda per essere riconosciuto tale».

Insomma proprio la stessa cosa che accade alla Asl di Chieti. Amicone ha provato a chiedere spiegazioni ma non ne sono arrivate: «di fronte alla mia osservazione che il paziente di cui parlavo era un ricoverato a domicilio-Adi - e che il busto era stato prescritto da uno specialista Asl, con una buona dose di maleducazione, molto diffusa negli ambienti, il mio interlocutore mi ha girato le spalle dicendo che quella era la regola e che le proteste vanno rivolte altrove».

Amicone ha risolto la questione andando a comperare il busto e cercando un fisioterapista a pagamento ma domanda: «se fosse capitato ad un’altra persona senza disponibilità economiche il paziente sarebbe rimasto inchiodato al letto».