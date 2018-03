Cgil: «senza stipendi al San Francesco di Vasto»

CHIETI. Gli stipendi non arrivano o vengono erogati a singhiozzo.

E «i dipendenti della Casa di cura San Francesco di Vasto sono sull’orlo di una crisi di nervi – denuncia Daniele Leone, Cgil aziendale - non è possibile che ogni volta che si cambia una maggioranza alla Regione vengano modificate le carte in tavola a partita iniziata, il che finisce per generare solo caos burocratico».

Più o meno dello stesso tono è la valutazione di Ferdinando Costanzo, Cgil provinciale, che già da tempo ha chiesto all’assessore alla sanità Silvio Paolucci la convocazione di un tavolo di trattativa per sbrogliare la situazione.

In sostanza l’assistenza continua – e non potrebbe essere altrimenti – ma gli stipendi ritardano: «Ho chiesto un tavolo specifico durante l’incontro su Maristella – conferma Costanzo – ma una risposta non è ancora arrivata.” Si ripete – secondo Daniele Leone – un copione già visto in passato: taglio del budget e riduzione dei posti letto, riconversione e introduzione della compartecipazione sulle prestazioni ex art. 26. Insomma un “caos burocratico” che sta determinando una forte crisi in diverse strutture che non riescono a pagare con regolarità gli stipendi ai lavoratori. L’incontro urgente richiesto dovrebbe coinvolgere l’assessore alla sanità Silvio Paolucci, i sindacati, il dg della Fondazione “Padre Alberto Mileno” di Vasto e i manager delle Asl di Chieti e L’Aquila, i cui pagamenti ritardano.

Si tratta di affrontare la situazione che rischia di mettere in crisi diverse strutture riabilitative e lasciare in mezzo alla strada centinaia di lavoratori. Il timore è che si ripeta quello che è già avvenuto in passato: alcuni imprenditori, approfittando della crisi, hanno acquistato le strutture attive e per produrre utili e contenere i costi hanno disdetto il contratto nazionale di lavoro e applicato contratti al ribasso.

Il paradosso è che mentre le strutture riabilitative ad oggi ricoverano pazienti ex art. 26 (terapia intensiva) ed emettono giustamente fatture nei confronti delle Asl sulla base del tariffario previsto dalla legge, le Asl valutano queste prestazioni come riconducibili a quelle di tipo socio assistenziale, come se la riconversione del settore fosse già avvenuta.

«La soluzione che si potrebbe proporre – conclude il rappresentate aziendale Cgil – è che in attesa delle verifiche e dei ricorsi, le Asl stabiliscono di pagare alle strutture almeno il 70/75% delle prestazioni in modo da pagare gli stipendi. Al termine delle verifiche ispettive e dei ricorsi delle strutture, le Asl potranno stabilire di trattenere le somme o al contrario liquidarle totalmente».

