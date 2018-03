«La Asl Chieti fa pagare il ticket ai malati in Adi»

CHIETI. I pazienti in Adi, assistenza domiciliare integrata, alla Asl di Chieti pagano il ticket, mentre per legge dovrebbero essere esonerati perché sono equiparati ai malati ricoverati.

Questo segnala l’Intersindacale sanitaria (Isa) con una nota a firma di Walter Palumbo: «in questa Asl per le prestazioni di diagnostica di laboratorio e strumentali a pazienti in Adi – si legge - vengono effettuate solo pagando il ticket. Infatti non vengono più accettate impegnative con la dicitura Adi inserita nella casella riservata all’esenzione sulla ricetta Ssn, a meno che i pazienti non abbiano titolo ad una esenzione per patologia, per invalidità civile e per reddito».

PrimaDaNoi.it ha cercato di verificare questa segnalazione, ma fino ad oggi non è venuta nessuna spiegazione, salvo l’incarico ad un responsabile medico di approfondire la questione.

«Se queste segnalazioni fossero vere - aggiunge l’Isa - sarebbe un fatto gravissimo visto che da quando è stata attivata l’Adi (quasi venti anni) nessun paziente è stato mai assoggettato al pagamento di ticket per tutte le prestazioni necessarie durante la sua permanenza in questo regime assistenziale. Infatti, un paziente in Adi, per normativa nazionale consolidata, è come se fosse ricoverato in ospedale e quindi non è sottoposto a nessuna compartecipazione alla spesa. Aspettiamo una risposta in tempi brevi».

A questa segnalazione se ne aggiunge un’altra. Ai medici di famiglia è arrivata una circolare del servizio Asl “Assistenza sanitaria di base e specialistica” che «vieta di prescrivere i farmaci per i quali la Regione ha disposto la distribuzione diretta esclusiva presso le farmacie ospedaliere» ed ha vietato «in modo assoluto di trasmettere i relativi promemoria ai pazienti via mail».

Qui si entra nel campo minato della ricetta de materializzata, ma il problema è un altro. I medici ed i farmacisti segnalano che una cosa sono le circolari, un’altra la realtà. Capita infatti che le farmacie ospedaliere della Asl di Chieti, per motivi di bilancio, non “fanno magazzino” e quindi spesso sono sprovviste di medicine, per cui il malato – che non può restare senza terapia – è costretto a rivolgersi alle farmacie territoriali, magari pagando pure il ticket che in ospedale non ci sarebbe.

Domanda alla burocrazia della Asl: ma è tanto difficile decidere secondo la legge, ma senza disagi? Basterebbe accordarsi – ad esempio – con le associazioni dei malati e dei consumatori, con il Tribunale del malato, con i farmacisti per ridurre al minimo il disagio dei malati, dall’Adi alle normali dimissioni ospedaliere o ai farmaci a distribuzione diretta.



Sebastiano Calella