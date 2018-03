Rifiuti ospedalieri: presunta truffa ex Asl, assolto Maio

LANCIANO. Assolto con formula piena dal reato di truffa, perché il fatto non sussiste, Francesco Maio, imprenditore del settore rifiuti e ambiente nonché patron della squadra di calcio Virtus Lanciano.

Era finito a giudizio per presunta truffa alla ex Asl di Avezzano-Sulmona, con pari danno alla Regione Abruzzo. La Procura di Lanciano sosteneva che Maio, legale rappresentante della ditta Guglielmo Maio srl di Atessa (Chieti), avrebbe conteggiato alla Asl il ritiro di bidoni di rifiuti liquidi ospedalieri per tre volte la reale quantità, traendone un ingiusto profitto.

La sentenza, in Tribunale a Lanciano, è stata emessa dal giudice monocratico Francesco Marino.

Il conteggio - relativo al periodo tra febbraio 2009 e aprile 2010 - considerava 171.760 chili al prezzo unitario di 3,5 euro, mentre i contenitori sarebbero stati riempiti per soli 51.316 chili, per un costo reale di 179.607 euro.

In base alle contestazioni l'ingiusto profitto era stato quantificato in 421.552 euro, differenza tra 601.160 euro, somma liquidata alla ditta Maio, e i 179.607 euro del reale lavoro svolto. Il surplus di costi avrebbe creato pari danno sia alla Asl sia alla Regione Abruzzo che finanzia la Sanità.

La ditta Maio, difesa dagli avvocati Tito Codagnone e Michele La Forgia, ha sempre respinto le accuse: «si tratta di una banale questione di unità di misura – aveva spiegato il difensore Tito Codagnone - come da contratto, le quantità sono state contate in litri né la Asl ha avuto da eccepire». Ha eccepito la Forestale a seguito di un controllo ma il tribunale ha dato ragione alla società di Lanciano.

La Procura in merito ai fatti dispose per Maio, nel settembre 2013, il "sequestro per equivalente" di titoli bancari e contanti per 421 mila euro, importo pari a quello della presunta truffa.

«Non c'è stato alcun raggiro né errore di contabilizzazione nel computo della quantità di rifuti smaltiti dalla Maio Guglielmo Srl che, invece, ha correttamente operato come da condizioni contrattuali», commenta con una breve nota il gruppo Maio.





FRANCESCO MAIO ASSOLTO ANCHE IN APPELLO

Chiusa in secondo grado la vicenda giudiziaria ASL Avezzano Sulmona - Maio Guglielmo Srl. Ne dà notizia lo stesso gruppo imprenditoriale.

Dopo l'assoluzione con formula piena ottenuta in primo grado, anche la Corte di Appello de L'Aquila ha stabilito che il presunto reato ai danni della ASL Avezzano-Sulmona semplicemente non sussiste.

Francesco Maio, assolto con formula piena: la Maio Guglielmo Srl ha correttamente operato come da condizioni contrattuali.

(aggiornamento 15/01/2016)