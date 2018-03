Il Tar blocca i lavori Asl per la Rems a Guardiagrele

GUARDIAGRELE. Il Tar ha invitato la Asl di Chieti a non iniziare i lavori della Rems, cioè la residenza destinata ad ospitare i detenuti ex Opg, cioè affetti da disturbi mentali. Infatti il Presidente del Tar Abruzzo, con un decreto depositato il 6 febbraio 2015 su istanza dell’avv. Simone Dal Pozzo, ha invitato Asl e Commissario della sanità a non intraprendere iniziative connesse alla realizzazione della Rems di Guardiagrele prima dell’udienza che si terrà il prossimo 25 febbraio. Si blocca così, per il momento, tutto l’iter di trasferimenti e di lavori per rendere a norma l’ospedale di Guardiagrele, spostando l’attuale Psichiatria ad Ortona, in attesa dello spazio che si farà a Chieti per questo reparto attualmente in attività proprio a Guardiagrele, mentre dovrebbe andare avanti la costruzione della sede definitiva della Rems a Ripa Teatina.

Su questa scelta difesa dalla Regione (l’assessore Paolucci è preoccupato di perdere 4 mln di finanziamenti), nei giorni scorsi era scoppiata la polemica del sindaco Sandro Salvi, contrario a questo arrivo, e dello stesso avvocato Dal Pozzo.



«Con il provvedimento urgente da noi richiesto con il secondo dei ricorsi contro la Rems – spiega Dal Pozzo – il Tar ha anticipato la data della camera di consiglio e, soprattutto, ha invitato le parti in giudizio a non iniziare i lavori in contestazione per arrivare alla trattazione del ricorso evitando che la situazione venga definitivamente compromessa».

L’azione giudiziaria intrapresa tendeva appunto a chiedere l’annullamento del decreto commissariale e delle delibere Asl. Anche perché – sostiene l’avv. Dal Pozzo – si tratta di «dispendio di risorse che vanno ben al di là della previsione iniziale. Infatti il progetto approvato non tiene conto della presenza dell’ospedale. Si prevede, ad esempio, di realizzare la scala di accesso alla Rems utilizzando l’unica scala di emergenza a servizio del Distretto e dei reparti. Si prevede poi di realizzare un’area chiusa senza tener conto che sullo spazio da recintare ci sono scale di sicurezza e gli accessi del magazzino, della cucina e dell’obitorio. E’ disarmante la leggerezza con la quale si pensa di poter agire su una questione così delicata che ben potrebbe essere affrontata non realizzando quelli che la letteratura scientifica già definisce come mini Ospedali psichiatrici giudiziari, ma potenziando seriamente i servizi territoriali».

s. c.





Il Tar blocca i lavori Asl per la Rems a Guardiagrele

Il ricorso si discute il 25 febbraio

GUARDIAGRELE. Il Tar ha invitato la Asl di Chieti a non iniziare i lavori della Rems, cioè la residenza destinata ad ospitare i detenuti ex Opg, cioè affetti da disturbi mentali. Infatti il Presidente del Tar Abruzzo, con un decreto depositato il 6 febbraio 2015 su istanza dell’avv. Simone Dal Pozzo, ha invitato Asl e Commissario della sanità a non intraprendere iniziative connesse alla realizzazione della Rems di Guardiagrele prima dell’udienza che si terrà il prossimo 25 febbraio. Si blocca così, per il momento, tutto l’iter di trasferimenti e di lavori per rendere a norma l’ospedale di Guardiagrele, spostando l’attuale Psichiatria ad Ortona, in attesa dello spazio che si farà a Chieti per questo reparto attualmente in attività proprio a Guardiagrele, mentre dovrebbe andare avanti la costruzione della sede definitiva della Rems a Ripa Teatina.

Su questa scelta difesa dalla Regione (l’assessore Paolucci è preoccupato di perdere 4 mln di finanziamenti), nei giorni scorsi era scoppiata la polemica del sindaco Sandro Salvi, contrario a questo arrivo, e dello stesso avvocato Dal Pozzo.

http://www.primadanoi.it/news/cronaca/556666/E--scontro-sui-detenuti-psichiatrici.html

«Con il provvedimento urgente da noi richiesto con il secondo dei ricorsi contro la Rems – spiega Dal Pozzo – il Tar ha anticipato la data della camera di consiglio e, soprattutto, ha invitato le parti in giudizio a non iniziare i lavori in contestazione per arrivare alla trattazione del ricorso evitando che la situazione venga definitivamente compromessa».

L’azione giudiziaria intrapresa tendeva appunto a chiedere l’annullamento del decreto commissariale e delle delibere Asl. Anche perché – sostiene l’avv. Dal Pozzo – si tratta di «dispendio di risorse che vanno ben al di là della previsione iniziale. Infatti il progetto approvato non tiene conto della presenza dell’ospedale. Si prevede, ad esempio, di realizzare la scala di accesso alla Rems utilizzando l’unica scala di emergenza a servizio del Distretto e dei reparti. Si prevede poi di realizzare un’area chiusa senza tener conto che sullo spazio da recintare ci sono scale di sicurezza e gli accessi del magazzino, della cucina e dell’obitorio. E’ disarmante la leggerezza con la quale si pensa di poter agire su una questione così delicata che ben potrebbe essere affrontata non realizzando quelli che la letteratura scientifica già definisce come mini Ospedali psichiatrici giudiziari, ma potenziando seriamente i servizi territoriali».

s. c.