“Voilà”: i cittadini di Miglianico seguono in diretta le pratiche degli uffici comunali

MIGLIANICO. Un filo diretto con tutti gli uffici municipali per poter verificare in tempo reale lo stato di avanzamento della propria pratica burocratica.

E’ questo, in sintesi, il nuovo servizio del Comune di Miglianico che sta sfruttando al massimo il potenziale offerto dal nuovo sito internet messo a punto sul portale www.miglianico.gov.it. Una novità che per la sua immediatezza e la sua semplicità è stato denominato “Voilà”, che già è attivo anche se in versione beta all'indirizzo www.miglianico.gov.it/voila .

Da oggi qualsiasi cittadino potrà compilare il form presente sul portale istituzionale, riempiendolo con i suoi dati e la comunicazione che vuole recapitare (segnalazione gusto o manutenzione, prenotazione pratiche, richiesta chiarimenti, richiesta appuntamenti, ecc.) all'amministrazione.

Il messaggio sarà depositato in tempo reale sulla scrivania virtuale dell'ufficio preposto e il cittadino riceverà una ricevuta via email che comunica l'avvenuta presa in carico e un link su cui visionare lo stato della sua richiesta. La ricevuta sarà il segno che il responsabile del procedimento ha effettivamente visualizzato la comunicazione e darà modo all'amministrazione di valutare la velocità e la rispondenza alle richieste da parte degli uffici municipali di fronte alle segnalazione dei cittadini, oltre che valutare i singoli responsabili dei settori del Comune.

Il servizio “Voilà” sarà disponibile anche presso il municipio, all'interno del quale ci sarà un addetto che compilerà il form in diretta e stamperà la ricevuta cartacea dell'avvenuta presa in carico.

«L'attivazione del servizio “Voilà” – ha spiegato il sindaco, Fabio Adezio – è una delle azioni messe in atto dall'amministrazione per rendere concreto il richiamo alla trasparenza amministrativa e alla vicinanza del Comune al cittadino, che è il cardine del nostro programma che è stato ampiamente apprezzato dai miglianichesi nelle scorse elezioni. Inoltre, questa nuova forma di comunicazione, che è stata messa a punto senza spese per il Comune, poiché abbiamo usato tutte risorse interne, a partire dal mio assessore all'Informatica e all'Innvazione, Danilo D'Aversa, ci consentirà di migliorare la produttività del personale comunale, che sarà responsabile della soddisfazione delle richieste dei cittadini».