Rsa Santa Maria Ausiliatrice, Farina (Cisl Fp) chiede i documenti

MONTESILVANO «I trenta lavoratori non sono stati costretti a dimettersi da parte del precedente datore di lavoro. Preventivamente avvisati della volontà di non rinnovare l’appalto dei servizi con la Cise, in scadenza il 31 gennaio 2015, hanno chiesto, anche tramite le loro organizzazioni sindacali, di essere assunti direttamente dalla Cise srl».

Così l’avvocato Antonio Di Ianni, amministratore unico della Cise srl, società titolare delle autorizzazioni sanitarie e dell’accreditamento istituzionale con la Regione, ricostruisce la vicenda dei 30 dipendenti dopo la denuncia di Davide Farina (Cisl Fp) che sostiene che i lavoratori sarebbero stati costretti a dimettersi.

La versione era stata già sconfessata dai dipendenti stessi ma è Di Ianni a fornire i dettagli e chiarire che la Cise, per salvaguardare i posti di lavoro «ha accolto la richiesta e ha conseguentemente convocato le sigle sindacali per trovare una soluzione alla vicenda», trovata poi dopo una serie di incontri «alla presenza di tutte le sigle sindacali, fatta eccezione della Cisl che, benché regolarmente invitata, ha ritenuto di non partecipare».

A quel punto tra le parti è stato raggiunto un accordo con cui, tra l’altro, la Cise si accolla tutte le spettanze a oggi maturate dai lavoratori con l’ex datore di lavoro, compreso il Tfr», sottolinea Di Ianni.

FARINA VUOLE VEDERE I DOCUMENTI

Adesso Farina chiede alla Cise una copia della lettera indirizzata a tutti i lavoratori con la quale preventivamente il datore di lavoro li avvisava della sua volontà di cessazione immediata delle proprie attività a partire dal 1 febbraio 2015. Ma il sindacato vuole anche conoscere le presunte gravi ragioni che avrebbero indotto il datore di lavoro a cessare la fornitura di servizi assistenziali nello stretto e perentorio termine di alcuni giorni dalla stessa data della presunta comunicazione.

E poi ancora Farina chiede di acquisire copia delle richieste formulate per tramite delle organizzazioni sindacali dagli stessi lavoratori di essere assunti direttamente dal Cise a tempo determinato per 6 mesi e di conoscere il dettaglio delle date in cui sarebbero avvenuti i vari incontri alla presenza di tutte le sigle sindacali” ed eventualmente acquisire i relativi verbali di incontro dove il CISE dichiara di “accollarsi tutte le spettanze ad oggi maturate dai lavoratori compreso TFR”

Farina spiega: «qualora si fosse dato seguito alla proposta verbalmente elaborata dalla Cisl di ottenere adeguate garanzie alla spontanee…. dimissioni dei lavoratori, ovvero avere certezza scritta e pattuita dell’accollo delle tre mensilità arretrate piu’ il TFR dalla stessa CISE con tempi e modalità ben definite oltre al contestuale passaggio dei lavoratori in argomento dalla cooperativa ACDI al CISE con un contratto di assunzione a tempo indeterminato (e non a tempo determinato per 6 mesi!!!!) e senza periodo di prova, non avremmo avuto nessuna remora ostativa allo “spontaneo” licenziamento collettivo dei lavoratori considerando le condizioni migliorative di quelle attualmente mantenute con la stessa cooperativa».