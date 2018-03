Ex Sund, Cisl Fp: «30 lavoratori costretti a dimettersi»

MONTESILVANO. «Sta per chiudere l’ennesima Cooperativa fantasma che presta personale sanitario, assistenziale ed ausiliario alla Rsa Santa Maria Ausiliatrice a Montesilvano di proprietà del Cise di Carmine De Nicola».

La denuncia arriva da Davide Farina, segretario territoriale Cisl Fp che biasima il comportamento delle cooperative che nel tempo si sono succedute ed avvicendate «cambiando di volta in volta i propri nomi», «scambiando lavoratori tra di loro come figurine da collezione».

In questa operazione di chiusura sono coinvolti circa 30 lavoratori con diverse qualifiche che, in questi giorni, come racconta Farina nei dettagli, sarebbero stati obbligati dalla ditta a presentare domanda di dimissioni spontanee per lasciare la cooperativa. E nel futura tante incertezze.

Tutta l’azione, però, secondo una ricognizione della Cisl, risulterebbe portata avanti non già dai titolari («che noi sindacati non abbiamo avuto mai l’onore di vedere e conoscere e perciò definiamo fantasma», dice Farina) ma dai rappresentanti legali dell’Ente Cise (di De Nicola) che risulta essere il titolare dell’accreditamento con la Regione Abruzzo per svolgere attività sanitarie.

«COSTRETTI A FIRMARE»

«I lavoratori», racconta ancora il segretario territoriale, «sono stati via via chiamati a firmare la lettera di auto licenziamento con la promessa di una contestuale riassunzione a tempo determinato per alcuni mesi presso il Cise senza però sottoscrivere alcuna clausola di salvaguardia e condizioni di tutela del posto di lavoro alla scadenza del contratto a tempo determinato. Nella sostanza sono stati obbligati a firmare le dimissioni da un posto di lavoro a tempo indeterminato con tutte le certezze del caso per accettarne uno a tempo determinato che pone l’Ente nella possibilità, una volta scaduti i termini contrattuali, di lasciarli a casa senza poter dar loro la possibilità di alcuna rivendicazione».

Peraltro, sempre gli stessi lavoratori, avanzano dalla cooperativa ancora la retribuzione dei mesi di novembre, dicembre 2014 ed il maturando mese di gennaio 2015 che scade il 10 febbraio prossimo insieme a tutto il T.F.R. maturato per l’intero periodo e mai liquidato.

«Di questi emolumenti ai lavoratori non è stato liquidato nulla al momento della firma del proprio licenziamento», spiega Farina, «né hanno loro comunicato eventuali modalità future del pagamento».

La Cisl Fp ha però condotto una ricognizione con gli uffici contabili della ASL di Pescara con cui la santa Maria Ausiliatrice ha in essere un contratto negoziale per prestazioni socio-sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti ed ha potuto riscontrare, «con grande stupore», che il pagamento delle fatture emesse a carico dell’Azienda Sanitaria sono state puntualmente evase entro i termini del contratto, addirittura anticipandoli pure.

«Per cui», sottolinea Farina, «la Asl ha già liquidato al Cise le mensilità di novembre e dicembre. E allora la domanda è d’obbligo: come mai, nonostante la puntualità delle rimesse Asl, gli stipendi non vengono pagati? Perché quei soldi non sono nella tasche dei lavoratori?»

Di tutto questo il sindacato nei prossimi giorni interesserà direttamente il Governatore della Regione Abruzzo nonché Commissario ad acta per la Sanità e contemporaneamente chiederà agli Organi Ispettivi e di Vigilanza della Regione e della Asl di Pescara di istruire un’approfondita indagine per verificare eventuali inadempienze contrattuali da parte del Cise che possano prospettare eventuali misure di censura e penalizzazione previste dagli Accordi Negoziali sottoscritti».

MA I 30 LAVORATORI SMENTISCONO FARINA

I 30 lavoratori però smentiscono Farina e sostengono di non essere stati costretti a firmare la lettera di dimissioni. Qualcuno spiega di essersi licenziato «per giusta causa» (ovvero perché non avevano ricevuto gli stipendi) senza alcuna costrizione. Ciascuno di loro ha firmato un documento spiegando i motivi e contestando apertamente la ricostruzione del sindacato.

«Ho scelto liberamente di licenziarmi dalla cooperativa Acdi il 29 gennaio 2015», scrive Agostina Di Felice, prendendo le distanze dal sindacalista. «Dopo tanti anni finalmente la Cise mi ha dato l’opportunità di far parte di questa azienda». «Non sono stata costretta a firmare le dimissioni», assicura anche Barbara Ruggieri, «e non ho ricevuto alcun tipo di ricatto». «L’articolo è falso e tendenzioso», scrive invece Cinzia Mazza, lavoratrice della Rsa Santa Maria Ausiliatrice, «dopo tanto tempo finalmente sono arrivata alla mia meta, la ditta Cise». Si dissocia da quanto riferito da Farina anche Liliana Di Nicolantonio: «mi trovo bene nella struttura in cui lavoro perché ritengo sia gestita da persone affidabili».

Tutte le altre dichiarazioni le alleghiamo nel documento in calce.

