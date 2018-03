Confindustria Chieti- Pescara: Gennaro Zecca eletto presidente

ABRUZZO. E’ Gennaro Zecca il presidente scelto dai Soci di Confindustria Chieti Pescara riuniti ieri in Assemblea presso l’Aurum a Pescara.

Sarà affiancato dal vice presidente vicario Silvano Pagliuca, con delega all’ organizzazione e rapporti interni. A completare la squadra della nuova presidenza anche Giuseppe Argiro’, vice presidente di Diritto quale Presidente Piccola Industria con delega per il Credito e Finanza e la Semplificazione Amministrativa; Domenico Melchiorre, vice presidente di Diritto quale presidente Giovani Imprenditori con delega su Education: Scuola, Università e Formazione, sul progetto speciale Startimpresa, sul progetto speciale Impresa in Accademia. Alessandro Addari, vice presidente eletto oggi in Assemblea, con delega all’ Innovazione, ricerca per le imprese e Strategie di Sviluppo, Poli di innovazione e Reti di impresa; Ottorino La Rocca, vice presidente eletto oggi in Assemblea, con delega per l’Internazionalizzazione e la riforma di Confindustria Abruzzo.

Gennaro Zecca, 47 anni, è sposato ed è padre di 2 figli. Ha ottenuto nel 1991 la laurea in Discipline Nautiche indirizzo ambiente marino fisico (Oceanografia fisica) presso l’Istituto Universitario Navale di Napoli. Nel 1992 il servizio militare come ufficiale di Complemento della Marina Militare nel corpo dello stato Maggiore presso il Comando in Capo della Squadra Navale in Roma. Nel 1993, dopo un breve periodo di insegnamento presso un Istituto Nautico entra nell’azienda di famiglia che è attiva dal 1905 nel campo della Produzione e distribuzione di energia elettrica. Raggiunge la qualifica di dirigente nel 2002 e successivamente assume il ruolo di Direttore Generale. Nel 2004 viene acquistato da ENEL un ramo d’azienda legato alla distribuzione elettrica in due comuni abruzzesi. Viene costituita Tamarete Energia srl di cui Zecca sarà il Presidente dal 2006 al 2013. Nel 2012, con l’ingresso di due nuovi soci di caratura internazionale ed un investimento di oltre 90 milioni di euro viene inaugurata la nuova centrale di produzione, non senza proteste da parte dei cittadini.

Nel 2010 viene costituita Neveroil srl attiva in italia nella costruzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e nella attività di efficentamento energetico di Impianti industriali. Gennaro Zecca ne è presidente del Cda e Amministratore delegato. Nel 2013 per consentire lo sviluppo immobiliare di alcuni immobili di proprietà dell’azienda, è stata costituita Zecca 1905 Immobilia S.r.l. di cui è Amministratore Delegato. Nel 2014 viene costituita Neveroil Marocc S. a r.l., società di Diritto Marocchino, con sede in Casablanca (Marocco): Zecca ne è Amministratore Unico.