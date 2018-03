Ospedale Lanciano, l’appello del sindaco: «sostituire la direzione aziendale»

LANCIANO. Il sindaco di Lanciano e presidente della Provincia di Chieti, Mario Pupillo, fa il punto sulla critica situazione in cui versa da anni l’Ospedale Renzetti e chiede la sostituzione dei vertici aziendali.

«Bisogna rispondere alle giuste aspettative di coloro che hanno richiesto un cambio tanto atteso quanto scontato», sottolinea Pupillo. « E’ opportuno che l’assessore Paolucci proprio per l’eredità lasciata dal centrodestra e prodotta da Zavattaro, impartisca direttive precise per il bene del Renzetti e di tutta la Asl».

Il sindaco si dice sodisfatto per la visita dell’assessore che ha portato buone notizie (attivazione di otto posti letti di urgenza nel pronto soccorso) ma preoccupato per le gravi carenze dell’ospedale cittadino, «alcune strutturali altre organizzative».

Pupillo punta il dito contro il ritardo nell’apertura del nuovo pronto soccorso («da mesi attende il via libera) e ricorda che non è mai partita la ristrutturazione della Unità Coronarica/Cardiologia «che versa in condizioni precarie per quanto riguarda le stanze di degenza, gli spazi operativi, la vetustà degli ambienti per cui il personale sanitario e i pazienti sono costretti a lavorare e soggiornare in condizioni di grande disagio».

«Perché», chiede Pupillo, «non sono iniziati i lavori di adeguamento e riqualificazione dei vari reparti? Nei corridoi, intanto, per tenere unite le mattonelle si usano i cerotti. Mi chiedo perché il reparto uomini in Geriatria/Lungodegenza è chiuso da anni e 4 grandi e accoglienti camere sono diventate magazzino mentre i degenti sono ospitati i stanze in cui è difficile manovrare una barella o muoversi con tranquillità e sicurezza? Il pavimento della geriatria è sconnesso da anni, impraticabile e nessuno prende provvedimenti.

Basterebbero poche migliaia di euro per riutilizzare il reparto. La stessa riqualificazione della chirurgia non è mai partita nonostante la vecchia amministrazione avesse strombazzato l’imminenza dei lavori allestendo anche un piano di trasferimenti temporanei dei reparti interessati».

GINECOLOGIA

«La Ginecologia», continua ancora il sindaco, «versa in altrettanta situazione strutturale precaria e attende un ecografo e una sonda vaginale da maggio scorso. Due ambulatori lavorano con un solo ecografo generando disservizi e a nulla sono valse le sollecitazioni reiterate in questi mesi». Invece da mesi la Medicina attende la designazione delle U.O semplici di Geriatria e Lungodegenza e delle IAP (incarichi di alta professionalità) segnalate dal primario dr Salvati da ottobre.

E poi ancora mancano gli specialisti: «è andato in pensione l’oculista e non è stato sostituito. Manca il fisiatra e la carenza mette a rischio la costituzione della unità di valutazione multidisciplinare. Da anni si chiede un ecodoppler e oggi che è presente un sanitario che ha la professionalità per farlo funzionare, perché non viene acquistato».