Francavilla tira le somme: raccolta differenziata 2014 al 63%

FRANCAVILLA AL MARE. Gennaio, tempo di bilanci. La chiusura del 2014 ha segnato un punto di arrivo per la raccolta differenziata a Francavilla al mare.

La percentuale media di raccolta è stata infatti del 63,15%, contro un 56,86% del 2013, con un incremento di oltre 6 punti percentuali. Soddisfazione viene espressa da Palazzo di Città dove si parla di «ottimo risultato», con “punte” mensili del 67%, considerando anche che ormai è stato coperto l’intero territorio comunale. «Le percentuali, fino ad oggi, sono migliorate costantemente negli anni, e con un piccolo sforzo si arriverà a quel 65% previsto dalla normativa vigente», si legge in una nota dell’amministrazione.

Rispetto al 2013, i miglioramenti sono stati notevoli, in particolar modo bisogna considerare che il totale dei rifiuti è sceso di circa 320.000 Kg, ma i quantitativi differenziati sono stati uguali se non superiori, «a testimonianza del fatto che i francavillesi differenziano bene, anzi, differenziano meglio, ed hanno sviluppato una coscienza ecologica che aiuta a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi! In questo modo si sottraggono alle discariche molti rifiuti che vengono recuperati, contribuendo anche ad un generale risparmio energetico e di co2 emesso nell’atmosfera».

Per il futuro la Cosvega ritiene di poter migliorare ulteriormente le raccolte, sia aumentando i controlli che implementando i sistemi di conferimento con nuovi metodi come, ad esempio, altre isole ecologiche.

IL CONFRONTO

Organico: 3.910.320 kg (2013); 4.311.720 kg (nel 2014); + 401.400; + 10,26%

Carta: 1.382.880 kg (2013); 1.350.480 kg (nel 2014); - 32.400; - 2,34%

Multimateriale: 621.590 kg (2013); 682.300 kg (nel 2014); + 60.710; + 9,76%

Vetro: 766.620 kg (2013); 770.450 kg (nel 2014); +3.830; + 0,49%

Residuo non riciclabile: 5.281.020 kg (2013); 4.460.020 kg (nel 2014); - 821.000; - 15,54%

Anche le raccolte minori, come ingombranti, legno, pile e farmaci, oli da cucina, hanno avuto un notevole incremento.

Oli da cucina: 3.055 kg (2013); 7.130 kg (nel 2014); + 4.075 + 133,38%

Legno: 212.250 kg (2013); 287.970 kg (nel 2014); + 75.720 + 35,67%

Ingombranti: 128.780 kg (2013); 125.640 kg (nel 2014); - 3.140 - 2,43%

Pile: 855 kg (2013); 1.165 kg (nel 2014); + 309 + 36,25

Farmaci: 2.062 kg (2013); 2.188 kg (nel 2014); + 126 + 6,11%