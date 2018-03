Dipendenti Tradeco senza stipendi, Maragno incontra i sindacati

MONTESILVANO. Un documento congiunto, a firma del sindaco di Montesilvano Francesco Maragno e delle rappresentanze sindacali dell’Ugl, della Cgil, e delle organizzazioni territoriali di categoria Fpcgil, Fiadel e Ugl.

Si è concluso così l’incontro, svoltosi a Palazzo di Città e convocato d’urgenza dal primo cittadino di Montesilvano con i sindacati, per affrontare insieme la questione relativa al mancato pagamento degli stipendi di dicembre 2014 e della tredicesima 2014 dei dipendenti Tradeco.

La riunione ha visto presenti, oltre al sindaco, l’assessore all’Igiene Urbana Paolo Cilli e il dirigente di settore Gianfranco Niccolò, anche Carlo Filippone (UGL), Marco Marzoli e Tiziano Castagna (CGIL), assistiti dalle Organizzazioni Territoriali di Categoria FPCGIL, F.I.A.D.E.L. ed UGL rappresentati rispettivamente da Massimo Petrini, Renzo Padovani e Roberto Di Luca.



Nonostante i solleciti e le contestazioni inviate alla proprietà e il regolare pagamento delle fatture da parte dell’Amministrazione Comunale, la Tradeco non ha ancora provveduto all’erogazione degli stipendi.

«Abbiamo ritenuto opportuno – ha spiegato il sindaco – convocare i sindacati e le organizzazioni territoriali di categoria per mostrare tutto il nostro appoggio in questa battaglia che ci vede dalla stessa parte. È assolutamente inaccettabile che i lavoratori debbano sopportare tali inammissibili ritardi nel ricevimento dei loro stipendi. Ci auguriamo che l'azienda provveda immediatamente alla soluzione di tale problematica, che rappresenta un danno per i lavoratori, le loro famiglie, e che potrebbe ripercuotersi sulla città stessa, qualora i dipendenti dovessero realmente scioperare».



Nel documento, trasmesso alla Prefettura di Pescara insieme ad una richiesta urgente di convocazione delle parti, i sindacati e l’amministrazione hanno ufficialmente richiesto all’azienda, oltre al pagamento delle mensilità arretrate, anche la liquidazione in un’unica soluzione dei buoni pasto; della cessione del 5° dello stipendio trattenuto in busta paga e non ancora versato ai rispettivi creditori; e dei contributi trattenuti e non ancora versati a favore del fondo di previdenza complementare Previambiente.

Sempre ieri il primo cittadino aveva partecipato ad un altro incontro presso la Prefettura di Pescara nel corso del quale ha rappresentato al vice prefetto Leonardo Bianco le problematiche evidenziate dai lavoratori della Tradeco. Secondo quanto annunciato dalla stessa Prefettura, entro la prossima settimana verrà convocato un tavolo di concertazione tra azienda e lavoratori.



DI MATTIA: «SINDACO INCAPACE»

Commenta quello che sta accadendo in questi giorni anche l’ex sindaco Attilio Di Mattia secondo cui il nuovo sindaco sarebbe «troppo incapace di occuparsi di una situazione che probabilmente risulta essere una matassa troppo complessa da snodare».

«La valutazione puramente tecnica», sottolinea Di Mattia «è stata affidata a dei tecnici preparati in materia, i quali hanno scelto il contratto meno costoso oltre che il migliore (sulla carta), basandosi sulle normali procedure previste dalla gara degli appalti europei, e proprio nel contratto sono state inserite le clausole rescissorie. È' bene ricordare che le procedure di gare che hanno portato alla partnership con Il gruppo DECO del noto imprenditore DI ZIO, più' di 14 anni fa sono state dichiarate illegittime dal Consiglio di Stato di fatto tracciando un unica via: quella di un nuovo appalto aprendo al mercato e soprattutto chiudendo il rapporto con la Ecoemme. Non è certo colpa nè mia, né di Cordoma nè di Maragno se quel bando fatto nel lontano 2000 andava contro alcune leggi europee (ovviamente da un punto di vista solo amministrativo)».Secondo Di Mattia «è nella Giunta di Maragno che bisogna risolvere il problema: forse essa non è politicamente salda e dunque non riesce a farsi rispettare da un’azienda privata che a detta dei cittadini e dei dipendenti , non sta lavorando bene».

BROCCHI: «DI MATTIA RACCOGLIE I FRUTTI DEL SUO IMPEGNO ANTICONFORMISTA»

«Il mio vivo apprezzamento a Di Mattia, che però ha imboccato contromano la strada dell'ironia», replica l'assessore Leo Brocchi. «Del resto è comprensibile la sua euforia: dopo aver invocato la medaglia per la rottamazione del servizio d'igiene urbana a Montesilvano attraverso la rocambolesca (benché oggi possibile, ma onerosa) revoca d'un appalto comunitario già affidato, oggi Attilio comincia a raccogliere i frutti del suo anticonformista impegno. E se i risultati sono sotto gli occhi di tutti, così come le spiacevoli vicende che caratterizzano la pesante situazione dei lavoratori occupati nel servizio, non può tuttavia condividersi la farsa d'attribuire ad altri responsabilità che l'ex sindaco s'è cucito addosso da solo, consegnando tale ulteriore regalo alla Città di Montesilvano. Di questo passo, la candidatura ad essere il prossimo bersaglio abruzzese della satira di Crozza potrebbe cominciare a profilarsi».



DI COSTANZO: «POCHE VERIFICHE SULLA TRADECO»

Ma contro Di Mattia si schiera Romina Di Costanzo, segretaria cittadina del Partito Democratico (ex partito dell’ex sindaco): «l’annullamento della gara della Rieco ha sì determinato economie rispetto alla odierna gestione, ma è indubbio che ciò si sta scontando in termini di inefficienze nella erogazione del servizio e di precarietà da parte dei lavoratori, mentre la elevata affidabilità della società originariamente aggiudicataria le ha consentito, ad esempio, l’aggiudicazione della gara di igiene urbana di tutti i comuni della provincia di Rieti».

«La Tradeco, sulle cui credenziali non c’è stata sufficiente verifica, crea diversi disagi alla cittadinanza, recentemente stigmatizzati da componenti politiche e sindacali e raccolte dallo stesso sindaco», insiste Di Costanzo. «Ciononostante, per onestà intellettuale, ci sembra anche corretto ricordare che il corrente servizio di raccolta rifiuti della Tradeco e tutta la sua organizzazione non vede un attento e vigile controllo contrattuale da parte dell’Amministrazione Maragno al fine di tamponare alcune inefficienze o migliorare il servizio stesso».

Secondo Di Costanzo bisognerebbe «iniziare a riflettere su una nuova politica dei rifiuti che incentivi la raccolta differenziata anche spinta, e che in linea con le politiche nazionali e comunitarie tenda al recupero ed al riciclaggio delle frazioni, così come occorre procedere ad una non più procrastinabile infrastrutturazione impiantistica pubblica per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti».

Per questi motivi il Partito Democratico cittadino si farà carico di organizzare per sabato 7 febbraio, un convegno sul tema, «con autorità ed qualificati esperti della materia».