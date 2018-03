Chieti. Nuovo appalto per Operatori socio sanitari: la ditta: «notizie false sul nostro conto»

CHIETI. Giunge una richiesta di rettifica dallo Studio legale Ferri-Maggiore per conto di “Servizi integrati srl” che si è aggiudicata l’appalto per gli Oss (operatori socio sanitari).

Lo scorso 30 dicembre avevamo pubblicato questo articolo che viene giudicato al «90% falso» dalla ditta in questione.



Lasciamo ai lettori la lettura della lunga lettera che entra nel merito e si lancia in considerazioni sul nostro lavoro.

Come sempre raccontiamo fatti documentati e documentabili ma ci sembra strano e irrituale «l’invito a fornire la fonte delle notizie riportate», visto che i giornalisti sono tenuti al segreto professionale (come gli avvocati).

Quindi nomi top secret, documenti quanti ne servono. La notizia oggi contestata viene dalle lamentele ripetute e verificate degli Oss chiamati in servizio e dall’approfondimento dei problemi segnalati attraverso l’acquisizione di documenti (peraltro ben noti a molti ed agli avvocati). Esiste infatti una copiosa corrispondenza tra la Asl, i Servizi Integrati, la coop Azzurra e gli altri partecipanti all’appalto, oltre che con i sindacati.

C’è poi un’abbondante produzione di diffide e di esposti inviati direttamente e per conoscenza a decine di indirizzi: dai vari uffici della Asl e della Regione, al Ministero dell’economia e delle finanze, alla Procura della repubblica di Chieti, alla Procura generale della Corte dei conti, all’Autorità nazionale anticorruzione e addirittura a tutti i consiglieri regionali ed ai presidenti delle Commissioni.

Però se ne scrive PrimaDaNoi.it non va bene. Eppure è da questi documenti che PrimaDaNoi.it ha potuto consultare, sono state desunte molte notizie riportate e sono state attribuite con chiarezza – per esempio ad Azzurra, ma anche alla Asl – le dichiarazioni, i comportamenti e le valutazioni riportati nell’articolo.

Ma se dobbiamo ricevere questo tipo di trattamento vorrà dire che saremo costretti a pubblicare integralmente tutti i documenti tanto per soffocare sul nascere ulteriori pretese denigratorie nei nostri confronti.



Rimaniamo a diposizione di quanti vogliono contribuire a fare chiarezza e avvicinarsi il più possibile alla verità dei fatti anche se questi possono dare fastidio a qualcuno.

s. c.





OPERATORI SOCIO SANITARI - RETTIFICA DI "SERVIZI INTEGRATI SRL"