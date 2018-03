Asl Pescara, fermento per assegnazione ruoli apicali. Cisl Fp: «serve regolamento chiaro»

PESCARA. Presso la Asl SL di Pescara in queste settimane c’è molto fermento e trepida attesa in quanto la direzione generale è in procinto di assegnare 12 posizioni organizzative e 69 coordinamenti sanitari delle Professioni Sanitarie e Tecniche non mediche.

Si parla di ruoli apicali che richiedono diretta ed elevata responsabilità gestionale aziendale collocati immediatamente sotto quelli di livello dirigenziale. Ruoli molto ambiti che prevedono tutte una serie di remunerazioni aggiuntive che oscillano dai 3.000 ai 9.000 euro annui per le Posizioni Organizzative e dai 1.900 ai 3.800 euro annui per i il conferimento delle funzioni gestionali.

Secondo la legge e il contratto collettivo vigente, sottolinea il segretario Cisl Fp, Davide Farina, la designazione «dovrebbe avvenire sulla base esclusiva del possesso di particolari titoli di carriera quali: laurea specialistica master professionali dottorati di ricerca pubblicazioni scientifiche altri titoli. L’Azienda, nel 2003, ha redatto un regolamento per l'assegnazione che contiene criteri generali che dovrebbero orientare la scelta tra i candidati. Tali criteri appaiono troppo generici da consentirne un utilizzo che permetta una selezione oggettiva tra i curricula dei vari candidati e ciò contrasta con quanto stabilito dal contratto collettivo Sanità Pubblica».

Inoltre, spiega sempre Farina, fino ad oggi la direzione Generale della AUSL di Pescara «non ha inteso ottemperare agli obblighi previsti dal richiamato Contratto Collettivo, nè ha inteso orientare le proprie scelte al rispetto dei principi di trasparenza ed equità previsti dall’art. 3 della legge 241/90, nonostante la Cisl Fp abbia provveduto a formulare e reiterare richieste di incontro con l’Amministrazione sugli argomenti in esame, ad oggi rimaste prive di ogni riscontro».-

La Cisl Fp rimarca come, proprio in virtù dei richiamati riferimenti legislativi e contrattuali, l’assegnazione dei ruoli di Posizione Organizzativa e Coordinamento deve, inoltre, necessariamente essere sottoposta all’obbligo di motivazione. «La stessa», sottolinea Farina, «deve tener conto della valutazione comparativa degli aspiranti e del conseguente esame dei loro “curricula” ricavabili dai loro relativi fascicoli professionali. In altre parole il conferimento di una Posizione Organizzativa come quella di un Coordinamento o di un’alta professionalità sono frutto di una selezione, ancorché non concorsuale, che dunque non può sottrarsi ai principi di trasparenza, efficienza ed imparzialità che un’adeguata motivazione è chiamata a soddisfare. In assenza di questi dovuti elementi di trasparenza e dei criteri di concorrenzialità che rendano oggettivabili le assegnazioni dei ruoli e nella impossibilità, ad oggi, di poterne avere certezza, si potrebbe scatenare nella AUSL di Pescara un’avvilente rincorsa alla famigerata “raccomandazione” che minerebbe la dignità di

ogni lavoratore candidato alla selezione».

La CISL FP ricorda come in passato dette attribuzioni «vennero assegnate “ad personam”, ossia senza il vaglio di una selezione pubblica con avviso interno a cui gli Enti Pubblici, come le Aziende Sanitarie, sono obbligate».

Farina avverte;: «come da giurisprudenza consolidata, i singoli lavoratori che si riterranno danneggiati potranno vantare una “perdita di chance” e l’azienda sanitaria di pescara potra' essere chiamata a risponderne se non si affrettera’ a redigere un regolamento preventivo nelle modalita’ e con i presupposti previsti dal contratto collettivo nazionale e dalle leggi vigenti in materia».