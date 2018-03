Cittadinanza attiva: «disservizi al Cup di Guardiagrele»

GUARDIAGRELE. «Segnalo l’ennesimo disservizio del Cup della Asl di Chieti, in questo caso della sede di Guardiagrele – a parlare è Aldo Cerulli, responsabile regionale di Cittadinanza attiva - Ancora una volta, anche se è vietato, è stata rifiutata una prenotazione perché le agende delle prenotazioni erano state chiuse perché sature. Questo è vietato e non lo vogliono ancora capire. L’interessato mi dice anche che alla fine è riuscito a risolvere il suo problema per la buona volontà di un medico di Casoli, ma il Cup non può funzionare così: è il sistema che va calibrato sulle esigenze dei malati e non sulla disponibilità dei medici, che non guasta, ma non risolve il problema alla radice. Infatti il disagio dell’utente ed il disservizio restano».Contattato telefonicamente, l’interessato conferma di aver risolto il problema grazie alla “bontà” di un medico del Pta di Casoli, ma di aver rischiato di non poter usufruire della prestazione richiesta. «Mia nonna è malata di Alzheimer da alcuni anni e per questo deve sottoporsi ogni 6 mesi a visite psico-geriatriche di controllo presso il Centro di valutazione del Pta di Casoli. E questo serve anche per rinnovare il piano terapeutico senza il quale il medico curante non può prescrivere gli i medicinali per lei indispensabili. L’ultima visita è stata effettuata a settembre e sia io che altri miei familiari siamo stati per ben 3 volte tra Novembre e Dicembre al Cup per prenotare la visita successiva. L’ultima volta a metà dicembre la risposta del personale addetto è sempre stata che era troppo presto per poter fare la prenotazione e di tornare a Gennaio. Il 2 Gennaio sono andato di persona al Cup sicuro di poter fare la prenotazione per il mese di marzo, ma purtroppo l’addetto mi ha comunicato che non c’erano più posti liberi se non per maggio 2015. Non sapendo rispondere alle mie osservazioni l’operatore mi ha consigliato di rivolgermi in direzione dove mi hanno detto di contattare la responsabile del Cup per la Asl 02 Lanciano-Vasto-Chieti. Ho tentano di contattarla a vari recapiti trovati sul sito della Asl e anche tramite il centralino dell’Ospedale di Chieti, ma inutilmente: ai diversi numeri non risponde nessuno. A questo punto mi sono rivolto a Cittadinanza attiva e poi direttamente al Pta. Per fortuna ho risolto, ma è stato molto difficile».